Új mégsem-szabály: ma délután négyig léphet vissza, aki nem akar jelölt lenni

Fontos, de talán kevesek által ismert határidő jár le ma 16 órakor: egy idén január elsejétől hatályos szabály szerint eddig lehet visszalépnie annak, aki mégsem akar egyéni képviselőjelölt lenni a vasárnapi parlamenti választáson. Ha valaki eddig nem jelzi a visszalépési szándékát, annak utána már, ha akarja, ha nem, rajta lesz a neve a szavazólapon. A törvény szerint ugyanis a jelöltnek „a határidőt követő lemondása joghatás kiváltására nem alkalmas, a jelöltre leadott szavazatok érvényes szavazatnak minősülnek”. Vagyis az ő nevét már nem fogják lehúzni a szavazólapról, és minden egyes rá adott szavazat érvényesnek számít majd.

Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. március 15-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ez, ahogy írtam, egy új, eddig egyetlen választási eljárásban sem alkalmazott szabály. Hasonló azonban volt eddig is, bár csak néhány éve vezették be. Eredetileg úgy szólt a most hatályos, 2013-ban elfogadott választási eljárásról szóló törvény – amivel a korábbi parlamenti választási szabályokat drasztikusan átírta az első kétharmados fideszes többségű parlament –, hogy „a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond”, illetve néhány más esetet is felsorolt a jogalkotó (például ha a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti vagy ha az őt jelölő szervezetet törlik a nyilvántartásból).

Az a szabály lényegében megegyezett a korábbi szabályozással, az 1997-es választási eljárás törvény is azt mondta ki, hogy „a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemondott” (vagy választójogát elvesztette, vagy meghalt).

Ezt a 2013-as törvényt 2023 májusában módosították, akkor került bele egy, a visszalépést szigorító szabályozás. Annak értelmében pénteken 16 óráig jelezhette egy jelölt, hogy visszalép. Ez a szabályozás volt érvényben, amikor Szentkirályi Alexandra 2024. június 7-én, péntek reggel visszalépett a főpolgármester-választástól – ezt ma már érvényesen nem tehetné meg. Ugyanis amikor 2024 végén a Fidesz ismét belenyúlt a választási rendszerbe – elvéve két egyéni mandátumot Budapesttől, odaadva kettőt Pest megyének, és átrajzolva néhány más egyéni körzetet is –, a visszalépési határidőt szigorították, péntek 16 óráról csütörtök 16 órára került át.

A magyar törvényalkotás elmúlt tizenhat évének fényében nem meglepő módon sem a 2023-as, sem a 2024-es módosítás okára nem derült fény. A törvényjavaslatok úgynevezett részletes indokolásában ugyan végig kell menni paragrafusról paragrafusra a javaslaton, és le kell írni, miért látja szükségesnek a változtatást a beterjesztő, a visszalépési szabályok módosítását kurtán-furcsán intézték el.

Amikor 2023-ban bevezették a péntek 16 órás szabályt és azt, hogy a jelölt akkor is elveszíti a jelöltségét, ha a jelölő szervezetét törlik, így szólt a részletes indokolás: „A rendelkezés a közös jelöltek esetében egyértelművé teszi, hogy csak az okozza a jelölt kiesését, ha a jelöltet jelölő összes jelölő szervezetet törli a szavazás megkezdése előtt a Nemzeti Választási Iroda a jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles nyilvántartásából”, vagyis a péntek 16 órára egy szóval sem tértek ki. Majd a 2024-es törvénymódosítás úgynevezett indokolása már nem is volt indokolás, csak ugyanaz leírva másképp: „A Javaslat a szavazást megelőző harmadik nap, csütörtök 16 órában állapítja meg a jelölt visszalépésére rendelkezésre álló határidőt”.

Azt egyébként a mai visszalépési határidő előtt is tudni lehet már, hogy idén lesz minden idők legkevesebb egyéni jelöltje: a dolgok mostani állása szerint 644-en próbálnak egyéni mandátumot szerezni (a visszalépését szerda este bejelentő Z. Kárpát Dániel az NVI-nél még nyilvántartott jelölt, mi azonban már nem számoltunk vele). Igaz, arányaiban 2010-ben még kevesebb induló volt, akkor ugyanis a 810 jelölt még 176 egyéni mandátumért szállt harcba.