Végleges a jelöltlista, 639-en indulnak egyéni mandátumért

Csütörtök délután lejárt az egyéni jelöltek visszalépésének határideje, egy ettől az évtől érvényes szabály szerint azok, akik ezután jeleznék, hogy meggondolták magukat, már hiába próbálkoznának: jelöltnek számítanak vasárnap, és a rájuk leadott szavazatok érvényesek lesznek.

Még az utolsó nap és napok is több visszalépést hoztak, köztük olyan ismert politikusokét, mint szerdán a most még parlamenti képviselő Z. Kárpát Dánielé (Jobbik) az óbudai körzetben vagy az utolsó napon a vasi 1-es számú, szombathelyi körzetben Czeglédy Csaba (ő függetlenként indult volna, de a DK hallgatólagos támogatásával).

Így végül 639 egyéni jelölt maradt versenyben, ami 24-gyel kevesebb az eddigi legalacsonyabb jelöltszámnál, a 2022-es 663-nál. Igaz, ha az egy egyéni mandátumra jutó jelöltszámot nézzük, még mindig a 2010-es választás viszi a prímet, az akkor még 176 egyéni helyért 810-en indultak, ami választókerületenként átlagosan 4,6 főt jelentett, míg a mostani körzetenkénti átlag 6 jelölt.

A legaktívabbak Borsodban voltak a politikai karrierre vágyók: a sátoraljaújhelyi központi 5-ös körzetben 10-en, az ózdi központú 3-asban 9-en indultak. Az 5-ös körzetben a Gődény-féle NÉP Pártja és az érvényes jelöltet állítani csak itt tudó Középpárt is versenybe száll a mandátumért.

Egy budapesti választókerületben, a 16-os számúban szintén 9 jelölt van, itt indult el mások mellett az LMP egyetlen jelöltje, Szabó-Kellner Katalin, valamint függetlenként az MSZP-s Hiller István is. A Tisza jelöltje itt Tarr Zoltán alelnök lesz, míg a Fideszé az a Földesi Gyula, aki négy éve az akkor még másképp megrajzolt körzetükben 42,34 százalékkal, Hiller mögött 4 százalékponttal lemaradva végzett a második helyen.

A másik végletet az a hat választókerület jelenti, ahol csak négyen indulnak. Ilyen Czeglédy visszalépésével a szombathelyi körzet, amit négy éve az azóta alkotmánybíróvá lett Hende Csaba 49,95:40,23 arányban nyert Czeglédy előtt. Az egyik kecskeméti, a hajdúböszörményi, a salgótarjáni és Pest megyében a 14. számú, ceglédi székhelyű választókerület az, ahol szintén csak 4 jelölt lesz. A salgótarjáni körzetben eredetileg 7-en voltak, itt lépett vissza a DK-s Godó Beatrix, a függetlenként induló Berki Sándor és a kutyapárti Czvanczig László is; a körzetben négy éve Becsó Zsolt 54:36 arányban verte Godót.