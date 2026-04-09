Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást

„Muszájnak tartom a rendszerváltást” – jelentette ki Wáberer György üzletember a Telex nagyinterjújában. A ma is a nevét viselő – de már Tiborcz István miniszterelnöki vő és társai érdekeltségébe tartozó – nemzetközi logisztikai cégével milliárdossá vált vállalkozó a napokban azzal keltett feltűnést, hogy a közösségi médiában publikált videójában kifejtette: április 12-én arról döntenek a választók, hogy Európához akarnak tartozni, vagy az oroszokhoz.

A rendszerváltás szerinte a politikai, a külpolitikai és a gazdasági teljesítmény miatt is szükséges lenne, és az sincs rendben, hogy folyamatosan szembemegyünk a saját közösségünkön belül 26-27 országgal.

Wáberer György fellépése azért okozott meglepetést, mert korábban a Fidesz holdudvarához köthetőnek tűnt, annál inkább, hogy miniszterelnöki megbízottként, majd kormánybiztosként is tevékenykedett, sőt most is tagja a MÁV igazgatóságának, illetve kuratóriumi elnöke a Tokaj-Hegyalja Egyetemnek. A szóban forgó videóban tett kijelentései ehhez képest arra utaltak, hogy már a Tisza Pártot támogatja.

Az üzletember most a Telexnek azt mondta, nem az a kérdés, hogy ő kire fog szavazni, az a fontos, hogy az emberek rendelkezzenek elegendő információval ahhoz, hogy jó döntést hozzanak a nagyon fontos választáson. Az teljesen kiverte nála a biztosítékot, hogy vidéken folyton arról kérdezgetik, hogy valóban van-e háborús veszély. Szerinte nincs rendben, hogy ez a félelemkeltés a kampány témája lehet. Nincs háborús veszély, se Magyarországon, se Európában nem akar háborút senki, a félelemkeltésben semennyi igazság nincs, mondta. A tét az, hogy milyen irányba tart az ország, Európa vagy a kelet felé megy tovább. Ha a Fidesz nyer, az azt fogja jelenteni, hogy az oroszokat választottuk.

„Csalódtam ebben a kormányzásban” – közölte Wáberer, mondván, 2010 után óriási lehetőségek nyíltak, minden feltétel és eszköz adott volt, hogy Magyarország hatalmas léptekkel fejlődjön, ehhez képest semmit sem sikerült elérni. A rendszerváltáskor a posztszocialista tábor éllovasai voltunk, az elmúlt tizenhat évben az utolsók közé kerültünk, a gazdaság teljesítménye, a korrupció szintje, az infláció mértéke elfogadhatatlan.

Arról, hogy a videója után kormányoldalról többen bírálták, Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár pedig konkrétan árulónak nevezte, azt mondta: ő a Fidesz felső vezetését tartja árulónak, lévén, hogy 180 fokos fordulatot hajtottak végre, elárulva az eredetileg képviselt értékeket. A Tisza szerinte nem azért nőtt nagyra, mert az ellenzéki gondolkodású emberek olyan sokan vannak, hanem azért, mert csalódottak tömegei csatlakoztak ehhez a közösséghez.

Soha nem volt NER-es, állította Wáberer, a kormányzati megbízatásokat társadalmi munkában vállalta, azért, hogy segíthessen a tokaji-zempléni térségben, ahol született és felnőtt. A vállalkozásai aem szolgáltak pártérdekeket. Azt ugyanakkor elmondta, hogy sokáig a Fidesz szimpatizánsa és szavazója volt.

Az üzletember mindeközben több kormányzati és kormányközeli szereplőről is pozitív véleményt mondott, Orbán Viktor szerinte felkészült és tájékozott volt, Matolcsy György gazdasági miniszterként szolid, puritán és értelmes, ekként kérte ki a véleményét, Nagy Jánossal is jó volt dolgozni, sőt Tiborcz István is megfogadta a tanácsait, míg Lázár Jánost túlzott magabiztosság jellemezte. Hogy Matolcsy hogy jutott el odáig, hogy 650 milliárd forintot keressenek rajta, azt Wáberer sem érti tisztán – talán mert kontroll és önszabályozó rendszerek hívján torzulások mennek végbe –, míg Tiborczról azt is mondta, hogy képtelenség néhány év alatt több száz milliárdos vagyonra szert tenni.