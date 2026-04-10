A rendőrség felkészült a választásra, pártbefolyástól mentesen!

Hétfőn közleményt adott ki az ORFK arról, hogy a rendőrség felkészült a vasárnapi választásra, és „az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat”. A szavazóhelyiségek környezetében már szombaton, majd vasárnap is biztosítják a visszatérő rendőri jelenlétet, de azt írták:

„a szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, amennyiben a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedni”.

Emellett mindenkit megnyugtattak, hogy biztosítják a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság zavartalan működését is.

Hogy a rendőrségi fogdán fogvatartottak gyakorolhassák a választójogukat, a rendőrség felméri a mozgóurna igényeket, és „biztosítja a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását”. A rendőrök, ha szavazni mennek, nem lehetnek egyenruhában és „szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt”. Az ORFK szerint úgy szervezték meg a vasárnapi szolgálatot, hogy az állomány minden tagja el tudjon menni szavazni.