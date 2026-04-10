A választás előtt egy nappal 25 forinttal csökken a dízel ára

Noha a magyar rendszámú autókba továbbra is védett áron, a benzint literenként 595 forintért, a gázolajat 615 forintért tankolhatjuk, nem árt rögzíteni, hogy a Mol holnap jelentősen csökkenti a nagykereskedelmi árakat. A Holtankoljak.hu szerint a gázolaj ára literenként 25 forinttal megy lejjebb, míg a 95-ös benzin ára 9 forinttal lesz olcsóbb.

A nagykereskedelmi árak csökkenése, ha teljes egészében érvényesítenék a kutakon, ismét 800 forint alá vinné a dízel literenkénti árát. Igaz, az ársapkás, úgynevezett védett ár még így is nagyjából 170 forinttal alacsonyabb lesz a piacinál.