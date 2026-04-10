Balogh Levente köszöni, de nem kér újra az orosz befolyás alatt élésből

„Arról kell szavaznunk, hogy gyermekeink, unokáink és leszármazottaink az Európai Unióban, európaiként élhessenek tovább, vagy pedig Európában, a saját kontinensünkön kitaszítottként élhetünk”

– írta Facebook-bejegyzésében Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz alapítója, akinek a Balázs Kicks-tulaj Pachert Balázzsal közös üdítőitalát nem is olyan nagyon régen még Nagy István agrárminiszter reklámozta.

Forrás

Balogh hozzátette, mindenki dönstön saját belátása szerint a szavazófülkében.

„Életem egy szakaszában megéltem az orosz befolyás idejét – köszönöm, abból nem kérek újra. (…) Számomra fontos, hogy Magyarország az Európai Unió tagja maradjon.”

A napokban egészen hasonló videót tett közzé Wáberer György is, aki 2023 februárjáig az Orbán-kormány alatt volt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Ő azt írta: „Arról döntesz, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz.”

