Digitális harcosok, AI-videók és trollfarmok – a Fidesz mindent bedobott, hogy uralja a közösségi médiát

Az elmúlt évtizedben a közélet egyik legfontosabb felületévé a közösségi médiás felületek váltak. A Fidesznél is rájöttek erre időben, és tettek is érte, hogy uralják ezt a területet is. Sok energiát fektettek abba, hogy felépítsék vezető politikusaik közösségi médiás – elsősorban Facebook – felületeit. Már 2020 után az online jelenlét volt az egyik mérce a kormánypártnál: Orbán Viktor a Facebookon jelentette be a járványügyi intézkedéseket, de mások mellett Szijjártó Péter, Varga Judit és Novák Katalin is jelentős erőforrásokat mozgattak meg a lájkok begyűjtéséért. A kormány influenszer-politikájáról az előző választás előtt írt a 444.

A hivatalos csatornák mellé építették fel 2020-tól kezdve a Megafont, ami saját influenszereivel hangosítja fel a kormánypárti üzeneteket az online térben. Mindezek ellenére a mostani kampány ezen a téren is új helyzetet hozott. A Fidesz a felületek változásai és a Tisza megjelenése miatt lépéskényszerbe került, és merőben új módszerekhez nyúlt.

POLITIKA harcosok klubja fidesz kubatov gábor ai videó trollhadsereg youtube tiktok ai facebook orbán viktor instagram meta Orbán Balázs Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség választás 2026 google álprofil digitális polgári kör Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Orbán Viktornak kell noszogatnia a Harcosok Klubja tagjait, hogy legyenek szívesek napi tíz percet a kampánnyal foglalkozni

Kinek van kedve újra és újra megmártózni a baloldali gyűlölet mocsarában – teszi fel a kérdést a miniszterelnök.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

A kormány elismerte a 444-nek, hogy a megafonos Bohár Dániel a kormányzati delegáció tagjaként vett részt EU-csúcsokon

A hivatalos magyarázat szerint a csúccsal kapcsolatos kommunikációt segítette, utazásának költségeit pedig a Megafon fizette. A kormány ezzel elismerte, hogy valamilyen szinten együttműködik a Megafonnal.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Még szilveszter éjszakáján is akcióba hívták a Fidesz digitális harcosait

Kubatov Gábortól tudjuk, hogy egy fideszes politikusnak naponta legalább 5-ször kell posztolnia, ha hozzá akar járulni a közelgő országgyűlési választáson a kormánypárt győzelméhez. De mennyi digitális munkát szán a párt egy egyszerű önkéntesnek?

Német Szilvi
POLITIKA

A Harcosok Klubja új AI-videójában egész évben Pride van, a telefonokból pedig kőolaj folyik

Ez a videó a Harcosok Klubja válasza a genderkérdésre, Orbán Viktor pedig megígérte, hogy a gyerekeinket és unokáinkat meg fogják védeni.

Inkei Bence
agyhalál

Puccskísérlet, sorkatonaság, összefosott nadrág: az újabb orosz dezinformációs kampány Magyar Pétert veszi célba

Lemásolták a Tisza honlapját, így terjesztik, hogy Magyar a sorkatonasággal kampányol. Egy „Nevess, Tesó” nevű Facebook-oldal hirdetésekkel több mint százezer emberhez juttatta el a Magyar lejáratását célzó kamu tartalmakat.

Fülöp Zsófia
Választások

Orbán átköltöztette a Harcosok Klubját

„Nagy nap ez a mai, ugyanis a Harcosok Klubja átköltözik a Facebookra.”

Haszán Zoltán
POLITIKA

Orbán Viktor influenszer-kormánya

Az átalakuló nyilvánosságban a miniszterelnök új elvárásokat támaszt embereivel szemben. Ha feljebb akarsz jutni, nincs mese, szelfizni kell.

Rényi Pál Dániel
politika

A kampányhajrában már abszolút értékben is nálunk költötték a legtöbbet online politikai hirdetésre az összes EU-s ország közül

Év elejétől számolva a magyarországi politikai hirdetők több mint 8,5 millió eurót fizettek Facebook-reklámokért. Ezzel lakosságarányosan az egész EP-választási kampány legmagasabb költési számait produkáltuk.

Barczikai Fanni
Politika

Két újabb, a magyar választásokat célzó hálózatot törölt a TikTok

A platform az év eleje óta több mint háromezer videót törölt a dezinformációra, szerkesztett tartalomra, AI-videókra és a választásra vonatkozó szabályaik megsértése miatt.

Benics Márk
POLITIKA

Nem, nem szabadna úgy látnunk Magyarország miniszterelnökét, hogy mulatósra kalimpál

Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!

Urfi Péter
vélemény

Orbánék már az AI-t is harcra fogták és Ukrajnában harcoló magyar csapatokról és koporsókról készítettek videót

Csúcsra járatják a riogatást.

Windisch Judit
POLITIKA

Kubatov Gábor részletesen elmesélte, hogy milyen új kampánymódszereket alkalmaznak Magyar Péter ellen

Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.

Rovó Attila
POLITIKA

Mától a Facebookon is tilos politikai hirdetéseket feladni

A politikai reklámok EU-s tiltása a Google után a Meta platformjain is életbe lépett, bár úgy tűnik, a kiskapukat Magyarországon is aktívan keresik.

Bodnár Zsolt
TECH

A magyar választást célzó, titkos, összehangolt befolyásolási kampányhoz használt fiókokat törölt a TikTok

Több száz érintett fiókról van szó. Ezek többsége a Fideszt támogatta vagy Magyar Pétert támadta AI-generált tartalmakkal. Nagyon hasonló fiókokat találtunk a Facebookon is, kutatók a módszerek alapján Oroszországot sejtik a háttérben.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Fideszes kampányvideó: ha a Tisza nyer, fejbe lövik az apádat

Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.

Urfi Péter
POLITIKA

Megismertük, hogyan működik a Harcosok Klubja

Nindzsa-Orbán küldte csatába az online katonáit a főpolgármester ellen. Megtudtuk, miket üzen naponta a miniszterelnök a tagoknak, mi Menczer szerepe, és mikor lesz az újabb nagy toborzás.

Haszán Zoltán, Windisch Judit
POLITIKA
Podcast

Mi a fene van a politikai hirdetésekkel, amiket a Facebook és a Google is letiltott, mégis itt maradtak velünk?

Elképesztő pénzeket tolt az online reklámokba a Fidesz, de a nagy platformok nemrég leállították a politikai hirdetéseket. A Lakmusz podcastjából kiderül, milyen módszerekkel cselezik ki a tiltást a hirdetők, és hogy miért nehéz szabályozni a kampányt egy olyan országban, ahol a párt és az állam összemosódik.

Molnár Csaba, Német Szilvi, Teczár Szilárd
Média

Elindult a Magyar Parlamenti Imacsoport Digitális Polgári Kör

Azért jött létre, hogy „erősítse a nemzeti keresztény értékeket és óvja a zsidó-keresztény kultúrát”.

Benics Márk
POLITIKA

Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott

A megyei lapok kezdték egy október 23-ra vonatkozó kamuidézettel, aztán Orbán Balázs folytatta egy olyan videóval, amelyen az AI-Magyar Péter beszél a nyugdíjakról.

Rovó Attila
POLITIKA

Befellegzett a drogozásnak Magyarországon, összeállt az Ismerős Arcok, az Első Emelet, a kokainos kajakos és a Fidesz koalíciója a kábítószerek ellen

Azonnal nyilvánvaló, hogy ez a drogellenes lesz a legeredményesebb digitális polgári kör.

Szily László
ÉLET

Elindult Orbán digitális polgári köre, és rögtön érdekessé vált a Magyar Péter által korábban megosztott jegyzet

Dopeman, Schmidt Mária és Rákay Philip is csatlakozott a miniszterelnök digitális polgári köréhez. Az adatkezelést Partos Bence cége végzi.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit
POLITIKA

Deák Dániel már komplett Medián-felmérést hazudott be az egyéni választókerületekről, holott a többségüket nem is mérik

Hann Endre, a közvélemény-kutató igazgatója azt mondta, „nem létező felmérés nem létező adatairól posztolt a Megafon kormánypárti influenszere”.

Herczeg Márk
választás

89 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz

Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.

Molnár Csaba, Német Szilvi
Média

Szépek, fiatalok, imádják a focit, Orbánt és a párkapcsolati kavarást – így működik az eddigi legprofibban összerakott fideszes kamuprofil-hálózat a Facebookon

Azonosítottunk egy közel száz Facebook-profilból álló hálózatot, melynek tagjai egy AI-generált valóságban élnek, és üzemszerűen terjesztik a kormánypártot támogató tartalmakat.

Német Szilvi
Média

Elindult a washingtoni kegyencjárat

Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Tippeljen, hány százmilliószor mentek le a Magyar Péterről AI-val készített lejárató videók!

Segítségül: Összesen 634 millió forintot költöttek a hirdetésükre.

Bódog Bálint
POLITIKA

Már a fideszes kockáknak is van Digitális Polgári Körük

Böröcz Lászlóval és Nacsa Olivérrel a soraiban megalakult a Gamer DPK.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Döntött a Kúria: ezentúl nem működtethetnék fideszes kampánykiadványként a Kossuth Rádió Facebook-oldalát

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Gazda Albert
POLITIKA

Orbán: Egy héten belül hozzatok még egy harcost!

Orbán a harcosok klubja nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány Ferenc és a Momentum bukását. Magyar Péter nem nevezte nevén.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Kocsis Máté megalapította a ZEBRA Digitális Polgári Kört

A frakcióvezető azt ígéri, ez lesz a libsi sajtó rémálma.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média

A Google betiltotta a politikai hirdetéseket a felületein

Szeptember 22-től sem az AdSense-ben, sem a YouTube-on nem lehet politikai tartalmakat hirdetni.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Hegyek és nyelek – Orbán igen alaposan elmagyarázta a Harcosok Klubjában, miért kellenek a digitális körök

Egyre zavarosabb lesz a kép, hogy most harcolunk vagy építünk-e, de Orbán legújabb költői képe egy dárda.

Székely Sarolta
belföld