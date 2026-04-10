Hét év börtönre ítélték a megasztáros Fekete Dávidot

Három és fél év után született elsőfokú ítélet a megasztáros Fekete Dávid ügyében, aki a vád szerint 21 bűncselekményt követett el, és a sértetteknek összesen 322 928 213 forint kárt okozott.

A Győri Járásbíróság 7 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 7 évre eltiltotta a korábban betöltött foglalkoztatási kör gyakorlásától – írja a Kisalföld.

A 22 vádpontból négyben felmentették az énekest. Fekete Dávidot kötelezték 2,1 milliós bűnügyi költség megfizetésére, valamint több mint 16 millió forintos vagyonelkobzást rendeltek el.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője pedig teljeskörű fellebbezést kért. A büntetési tétel mértéke indokolta azt is, hogy a győri énekes ismételt letartóztatásáról döntsenek. Végül bűnügyi felügyeletet rendelt el a bíróság azzal a kitétellel, hogy Győr közigazgatási területét nem hagyhatja el. Ezt a döntést is megfellebbezte a vádlott. Pere másodfokon folytatódik.