„Kik ezek?! A mi országunk nem ilyen. Védjük meg Magyarországot!”

– kiáltotta bele az internetbe Orbán Balázs politikai igazgató, minden idők egyik legjobb kampányfőnöke.

„Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!”

– fejezte ki szíve vágyát Gulyás Gergely miniszter, egészen hasonló szavakkal.

Hogy miről van szó? Az ún. Rendszerbontó Nagykoncertről, amelyre tízezrek mentek ki a Hősök terére – csak a közmédiát kerülte el valahogy az esemény.

Utóbb aztán megtalálta a kormány, hogy mibe lehet kapaszkodni: az egyik fellépő, Eckü a Hősök együttesből ugyanis csúnya dolgokat mondott, sőt mutogatott a színpadon. Ez egy zenésztől hallatlan, talán az egész világtörténelemben is példa nélküli. És bizony, miniszter urat is bántó szavakkal illette!

UPDATE: erről már a közmédia sem hallgathatott tovább, kirakták ők is ugyanezt a jelenetet.

UPDATE2: amúgy a „kik ezek?” kérdésre a Fideszben is tudhatnák a választ, hiszen a zenekar tagjai négy éve még nekik kampányoltak.