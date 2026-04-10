„Mindent megpróbálnak, az orosz nyuszi tojt robbanóanyagot is” – új videó Bödőcs Tibortól

Nagyjából húszperces részletet tett közzé április 9-i szombathelyi fellépéséből Bödőcs Tibor a Youtube-csatornáján.

„Hallották, ugye, három nap múlva választások lesznek? Több iskola is indul, az egyik a »repülőrajt, mondta a kisvakond, és bebaszta a fejét” iskola« – ezzel a felütéssel kezdte, a türkbasa Orbánnal és Pinokkió Lázárral („mindig olyan jókedvű, mintha már minden elévült volna”, meg azok moszkvai látogatásával folytatta, és azzal, hogy mikor kimegy az orosz cárhoz, „azért van benne egy szuverén nyugtalanság”, olyan, mint a lazac a medve mancsában. „Ezt hívják békemissziónak is, mint amikor a lazac megpróbálja elmagyarázni a vérmedvének, hogy a kefir is finom”, de megemlíti, hogy azért az oroszok mindent megpróbálnak, ha segíteni kell Orbánnak, „az orosz nyuszi most tojt robbanóanyagot is”.

Természetesen szó van a washingtoni látogatásról, rituálisan meg kell látogatni „a szőke Torgyánt, aki mindent lebombáz, amit nem tudni kimondani”. Az amerikai útjára „a türkbasa elvitte osztálykirándulni a kisegítő iskolát”, és üzletelni akart vele, meg védőpajzsot kért, ami nem kell, de nem is kaptunk, de jó lenne.

Még néhány veretes mondat a műsorból:

A türkbasa nagyon híres, híresebb, mint Cicciolina. De legalábbis több fasszal találkozott már.

A világunkat az aranyalkony öregek otthona irányítja. "Mi most háborúzunk? Nem emlékszem."

Itt élünk a béke szigetén, gyűlölhetjük egymást.

Gyere, dédi, meg kell vívni a kommentmezei csatát.

Ruszin-Szendi Romuluszra utalva azt mondta, okos ötlet lakossági fórumra pisztollyal menni, „úgy többen egyetértenek veled, ha egy pisztoly van nálad”.

Magyar Péter: vége van, tégláról téglára, pináról pinára.

De volt szó Gundalfról, poligráfról, a be nem mutatott szexvideóról, és arról, hogy „ha ég a ház, nem mondod azt, hogy én nem ilyen tűzoltót képzeltem”. Márpedig most ég, és az a választásunk, hogy „vagy a Tiszára szavazunk, vagy a Putyinra meg Pócs Jánosra”.