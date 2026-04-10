Nagy tömeg előtt kezdődött a rendszerbontó nagykoncert, már az első fellépő után megindult a mocskosfideszezés

Cikkünk időnként frissül, érdemes visszanézni, frissíteni!

A Hősök terére hirdetett rendszerbontó nagykoncertet Puzsér Róbert Polgári Ellenállás mozgalma. A program szó szerint monumentális, délután 4-től este 11-ig több mint negyven előadó lép majd színpadra. Az eseményeket most frissülő cikkben követjük, de szombaton riportban is beszámolunk róla.

A mocskosfideszezés már az első fellépő, Keleti András instrumentális zenéje után elkezdődött. A második fellépő A király meztelen című dallal a Mudfield, az énekes-frontember Kovácsovics Máté a magyar futballválogatott mezét viselve juttatta eszünkben Orbán futballmániáját, majd Tóth Jakab arról a harminc alattiaknak, hogy ők azokat, akiket igazán magára hagyott az Orbán-kormány.

A teret egyre nehezebb megközelíteni, jelentették a város több pontjáról munkatársaink. Az Andrássy felé már nem lehet haladni, sűrű a Dózsa György út is, „a tér szellősebb, de azért az is be van lepve”. Másik kollégánk szerint „a Margit híd budai hídfőjénél irtózatos tömeg szállt most fel az Oktogon felé”, a BKK pedig azt közölte, hogy nem áll meg a 2-as és 3-as metró a Deák téren. Egy harmadik kollégánk fotója szerint a metróállomáson tömegek próbálnak a földalattihoz eljutni.

Fotó: Kiss Bence

A helyszínen egyébként, a sok fellépő miatt, különös a hangulat, írja munkatársunk. „A hangulat vicces, ha az adott előadót kb. hárman ismerik, akkor van egy kis megállás, a többiek csak pilláznak. Jön a következő, azt másik 2 ember ismeri, és így tovább. Jó, a Dzsúdlót ismerték sokan”.

Beton.Hofi fellépése után a szervezők egy 2000-es évek eleji videót vetítettek le, abban Törőcsik Mari és Gáspár Győző közösen kampányolnak Magyarország európai uniós csatlakozása mellett. Ekkorra, a koncert kezdése után nagyjából egy órával a szervezők szerint megtelt a Hősök tere, valamint az Andrássy útnak és a Dózsa György útnak a térhez közeli szakaszai; ezt erősítik meg az élő közvetítés totálképei is.

Az addigi, minden szám között rendszeresen elkezdődő mocskosfideszezés az Európa Kiadó fellépése után kiegészült a „Vesszen a Fidesz” skandálásával.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Ez történt a koncert előtt

Puzsér a Helyzet:van! műsorunkban azt mondta: eseménnyel az a céljuk, hogy az eddig széttartó indulatokat összecsatornázzák, és „meghajtsák vele a választási hajlandóságot”. Hajlandóság pedig van, péntek délelőttig több mint 27 ezren jelezték a Facebookon, hogy ott lesznek, és további 90 ezren, hogy érdeklődnek az esemény iránt.

Nem sokkal a tervezett négy órai kezdés előtt munkatársunk a helyszínről azt jelentette, hogy bár a tér még nincs tele, már sokan gyűltek össze, van, aki már reggel óta ott van. A résztvevők életkora változatos, „0-100 éves korig terjed a korfa”, írta.

Gyülekező tömeg a kezdés előtt

Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

Fotó: Németh Dániel/444

A rendezvényen mindenki gy számot ad elő. Az első blokkban lép fel többek közt Beton.Hofi, Dzsúdló és az Európa Kiadó, a másodikban a Hétköznapi Csalódások, Pajor Tamás, Sisi&Krúbi, a harmadikban az Anima, Azahriah és a Quimby, az utolsó fellépő pedig Puzsér Róbert lesz.

A koncert előtt derült ki, hogy Majka például nem vállalta a fellépést, mivel szerinte egy előadónak nem közvetlenül kell a politikában részt vennie, hanem a gondolataival kell formálnia a közízlést. Puzsér erre azt reagálta, hogy szerinte a Csurran, cseppen nagyot ment volna.

Majka a rendezvény előtt néhány órával azt írta azoknak, akik kimennek a koncertre, hogy ne üljenek fel semmilyen provokációnak. Mint fogalmazott:

A választás előtt ez az utolsó lehetősége arra egy-két fizetett bajkeverőnek, hogy valami olyan dolgot tegyen, ami miatt a vasárnapi szavazás veszélybe is kerülhet.

A rendezvény a nagy érdeklődés miatt túlterjeszkedik a Hősök terén, led- és hangfalak vannak az Andrássyn és a Dózsa György úton is. A szervezők jelezték azt is, hogy a rendezvény teljes időtartama alatt (15 órától éjfélig) elérhető lesz a TASZ jogi telefonos forródrótja is, a +36 30 722 3356 számon.