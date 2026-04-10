Orbán Viktor harmadszor is bement Rónai Egonhoz, és szinte összetörten vallotta meg, hogy nem érti a szabadságot követelő fiatalokat

Három a magyar igazság, úgyhogy rövid időn belül harmadszorra is bement Rónai Egonhoz az ATV-be Orbán Viktor nagyinterjút adni. Ezt az érvet nem mi találtuk ki, a kormányfő mondta, arra viszont nem volt hajlandó válaszolni, hogy a továbbiakban is számíthat-e interjúkra tőle Rónai.

Végignéztem az első kettőt is (itt írtam az elsőről, itt a másodikról), és szépen érzékelhető az ív, amit az interjúk leírnak:

egy államférfi stratégiai fejtegetései egy kormányfő, akit megzavarnak a kérdések egy fáradt, magabiztosságát vesztett politikus.

Orbán ahelyett, hogy fölényeskedve átgyalogolna az interjúvolón, és lehengerlően riposztozna a kínos kérdésekre, visszafordítva azokat az interjúvolóra, enerváltan, motivációvesztetten, néha megremegő hangon beszél, a választás napját is eltéveszti. Van némi olyan hangulata a beszélgetésnek, hogy áttört valamiféle láthatatlan páncél, Rónai most már rákérdezett olyan témákra is, amik az első két interjúban tabutémák voltak - Hatvanpuszta, család, édesapa, Orbán Gáspár, választási vereség.

Az interjú legerősebb pillanata az, amikor Rónai a péntek esti rendszerbontó koncertről kérdezi Orbánt. A fiatalként szabadságot követelő, és erre karriert építő Orbán Viktor pedig bevallja, hogy nem érti a szabadságot követelő fiatalokat. Nézi őket, de nem érti őket, hogy miért akarnak szabadságot, hiszen ő az ország első számú szabadságharcosa, aki Magyarország szabadságáért küzd, és mi a szabadság bástyája vagyunk. „Igyekszem olyan jogrendszert létrehozni, amely a legtöbb mozgáslehetőséget kínálja azoknak, akik nem döntötték el, merre halad az életük. Mi a szabadság bástyája vagyunk". Közben keresi a szavakat, elhallgat, a kezét tördeli, néha kínos nevetgéléssel oldja a saját maga okozta szünetet.

Amit mondanak, azt vagy én nem értem, vagy ők nem mondják jól, ez még nem világos. Testetlennek tűnik az egész. Hogy mocskos Fidesz, meg rohadjatok meg, ez nem egy szabadságbeszélgetés.

Wabererről azt mondta, szerinte baj van nála a toronyban, hogy Tokaj-Hegyaljáért felelős kormányzati megbízottként olyanokat posztolt, hogy ne igyatok bort. „Maga szerint ez normális dolog? De a megbízását nem adta vissza azért", tette hozzá.

A kitálaló rendőrökről és katonákról Orbán annyit mondott, hogy ezek az emberek a feletteseiket vádolják, nem a politikát. A feletteseiknek kell helytállniuk, majd a választások után ezeket a beszélgetéseket le kell folytatni, mondta.

Orbán természetesen kitart amellett, hogy nyerni fognak, mégpedig hárommillió szavazattal, így nem válaszolt arra, hogy felhívja-e vesztesként majd Magyart, vagy hogy egyezkedik-e a Mi Hazánkkal.

Természetesen simán lehet, hogy így fog történni, de ettől még Orbán két nappal a választások előtt nem mindig egy győztes hadvezér képét mutatja, aki összetartja a sereget, az interjú egy pontján például Rónai felveti, hogy Magyar Péter elszámoltatást ígér, mire Orbán azt válaszolja, hogy náluk az a szabály, hogy mindenki álljon helyt saját magáért, ő is magáért áll helyt. "Tisztán állok az úr színe előtt, e tekintetben bizonyosan, jöhet bárki, én állok rendelkezésre". Innen kanyarodnak rá Hatvanpusztára és Orbán Győzőre, amit Orbán azzal üt el, hogy ez csak propaganda, nem kell ezzel foglalkozni. "Bizonyos nagyságrend felett minden ember figyel arra, hogy normálisan, szabályosan használja fel. Nem hiszem, hogy az én szüleimnél ez máshogy lett volna.

Csád is téma volt, Orbán annyit mond, hogy múltidő minden, a misszió nem tudott megvalósulni. Arról, hogy miért kamuzta ez le a miniszter, kérdezzék meg őt, mondta Orbán. A fiának, Gáspárnak a szerepéről annyit mondott, hogy komolytalan, egy századosról van szó, és missziókat nem századosok terveznek.

Szóba kerül a Putyinnal való lehallgatott beszélgetésük, Orbán azt mondta, ez bűncselekmény, majd arra tereli a választ, hogy de nincs ezekben semmi olyan, ami ne bírná ki a nyilvánosságot. Putyinnal amúgy nem a régi Nokiáján beszél, hanem nyílt vonalon, az oroszok nem szoktak védett vonalat kérni.

De ha olyat akar mondani, folytatja Orbán, amit senki másnak nem szabad hallania, akkor személyesen odamegy Washingtonba, Pekingbe, Moszkvába. Szijjártó lehallgatása jobban aggasztja, ott meg kell nézni, milyen vonalon beszéltek, nyílt vagy védett vonalon. Arra nem tud válaszolni, hogy az oroszokra vagy a magyarokra dolgoztak rá a külföldi szolgálatok, szerinte egyébként mindenkire.

Arra, hogy mi is kapunk-e beszámolókat az oroszoktól, azt mondta, ez a történet nem arról szól, hogy beszámolókat adunk, hanem hogy van egy ügy, az orosz szankciók ügye, és erről egyeztet Orbán az érintettekkel, akiknek érdekük fűződik ehhez. Brüsszellel, az amerikaiakkal is szokott erről beszélni, van olyan EU-s ország is, akikkel egyeztetni szokott, mondta.

Szívességet szívesen teszek, olyan dolgot, amit én is egyetértek és mások kezdeményezik, azt megtámogatom, de üzletet nem kötök ilyen kérdésekben. Európai Unióban nem kötök unión kívüli országokkal olyan üzletet, ami az EU-ban mások számára kedvezőtlen, mert az EU-hoz tartozunk.

Magyar Péter többször is szóba került, Orbán szerint ő nem állt be a Magyart szapulók sorába, pedig tudott volna róla csúnyákat mondani a Varga Judittól kapott információk alapján.

Orbán szerint kiderült, hogy a Tiszát az ukránok támogatják, de nem részletezi, hogy mit ért ezen. Szerinte az ígért dokumentumokat az ATV kikérte, és ki is derült belőle minden. Ennek viszont mi nem találtuk nyomát.

Szóba kerül a bicskei ügy, Orbán ezt onnan közelíti meg, hogy próbálja a következő politikai nemzedéket tanítani, beemelni, hogy átvegye a boltot. Novák Katalin, Varga Judit ezt a generációt szimbolizálták, és ez egy nagy terv megbicsaklása volt. Vargáék rocksztárok voltak a nemzetközi politikában, okos fiatal politikusok voltak.

Az, hogy Navracsics Tibor nem akarja majd miniszterként folytatni, az Orbánt meglepte. Pintérrel még nem beszélt, és a belügyminisztériumhoz még rakna feladatokat, nem pedig elvenne onnan.

Egyébként magában a kampányüzenetben semmi új nincs, a veszélyek korát éljük, a Fidesz-kampány nem a rettegtetésre, hanem a valóságra alapult, "józan ész alapú kampány volt". Igaz, hogy a háború blokkolta a gazdaságot, igazságtalan négy év volt, ellenszélben mentünk, de nem adtuk fel az ígéreteket. Minimálbéremelés, kamattámogatott hitelek stb. De persze előrébb kellene lennünk. Az ígéretek között pedig azt sorolja egyebek mellett, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, megvédjük a rezsicsökkentést, teljes foglalkoztatást fenntartjuk satöbbi. Energiafüggetlenség kell, Paks 2, Paks 3, az még egy kérdés, hogy kikkel. Moduláris rendszereket említ egyébként, ami amerikai.

Hogy Magyar Péter mit ígér, azt nem kell komolyan venni, mondta.