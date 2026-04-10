Panyi Szabolcs a 444-nek: Magyarország orosz kémközponttá vált

Március 6-án Panyi Szabolcs és a VSquare számolt be elsőként arról, hogy az orosz államhatalom – a GRU katonai hírszerzés emberein keresztül – közvetlen beavatkozásra készül a magyarországi választásokon.

Panyit – aki több mint tíz éve kutatja az orosz befolyásolási kísérleteket Magyarországon – azóta célba vette a propaganda, lehallgatták találkozóit, majd kémkedés miatt feljelentést tett ellene a kormány.

Szerint a legijesztőbb a magyarországi fejleményekben az, hogy a hatalom nem tesz semmit az orosz befolyás terjeszkedésével szemben, a szolgálatok alapvető feladataikat sem képesek már ellátni.

„Ez nem egy szuverén magyar kormány.”

Interjú Panyi Szabolccsal, a VSquare és a Direkt36 oknyomozó újságírójával.

