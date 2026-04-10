Szabotázsakció miatt került veszélybe németek millióinak üzemanyag-ellátása

A Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) karlsruhei finomítója Fotó: KATHARINA KAUSCHE/dpa Picture-Alliance via AFP

Március végén egy észak-olaszországi olajvezeték elleni támadás veszélybe sodorta Dél-Németország benzin-, dízel- és repülőgépüzemanyag-ellátását. Az incidens következtében több napig nem érkezett nyersolaj a TAL vezetéken át a karlsruhei Miro gyáárba – márpedig ez Németország legnagyobb finomítója.

A vállalat szerint a Miro naponta 10 millió embert lát el üzemanyaggal és fűtőolajjal, valamint távfűtést biztosít Karlsruhe több ezer háztartásának. A finomító termékei fedezik Baden-Württemberg tartomány teljes primer energiaigényének körülbelül 45 százalékát.

„Három napig, március 30-án hajnali 2 óráig nem kaptunk nyersolajat a TAL-vezetéken keresztül, ezért a meglévő készleteinkre kellett támaszkodnunk” – erősítette meg a Miro finomító szóvivője a WELT AM SONNTAG és a Business Insider értesüléseit. A Bayernoil finomítót is érintette a leállás. A bajorországi Neustadtban és Vohburgban található telephelyeinek szintén a helyi tárolókapacitások igénybevételével kellett áthidalniuk a háromnapos zavart.

A két lap információi szerint az olajvezeték meghibásodását az olasz Alpokban, Terzo di Tolmezzo közelében található szivattyútelep elleni támadás okozta.

Két, az ügyben jártas illetékes megerősítette, hogy a leállás szabotázs következménye volt. A német hatóságokat tájékoztatták az esetről az olaszok, akik nyomozást indítottak, de eddig nem sok információt osztottak meg.

A Politico szerint az incidens rávilágít a német energiaellátási rendszer kritikus infrastruktúrájának sebezhetőségére. „Általánosságban elmondható, hogy a kritikus infrastruktúrák – különösen az energetikai szektorban – fokozott fenyegetettségi szinttel szembesülnek” – mondta a belügyminisztérium szóvivője. A csővezeték elleni támadás Németország számára érzékeny pillanatban történt. Az üzemanyag- és földgázellátás egyelőre nem szűkös, azonban a repülőgépüzemanyag-ellátásban máris látszanak szűk keresztmetszetek. A közlekedés és az ipar számára különösen fontos dízelből is hiány lehet, ha az Egyesült Államok és Izrael által megtámadott Irán továbbra sem nyitja meg teljesen a Hormuzi-szorost.