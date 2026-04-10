Van, aki felszántja az országot, meg van, aki nem

Belföld

Magyar Péter feketeruhások helyett tömeget vitt a győri utcákra. A legfeszültebb helyzet az volt, amikor valaki elájult a tömegben és orvost kellett hozzá hívni. Az új magyar pártrendszer első számú nyertese: a zászlóárus.

Fiatalok mentek búcsúzni Orbántól Debrecenbe: három nappal a választás előtt sokan voltak azok, akik már előre eltemették a rendszert, és még egyszer, utoljára a saját szemükkel is látni akarták a reményeik szerint 16 év után leköszönő miniszterelnököt. Semjén Zsolt nem szántja fel az országot.

Orbán rendszere visszafordíthatatlan legitimációs válságba került. A Tiszának nagy szüksége lenne a DK- és MKKP-szavazók támogatására is a biztos rendszerváltáshoz. Gesztust kellene tennie. Lehetséges-e politikai önkorlátozás gátlástalan ellenféllel szemben? Sik Domonkos véleménycikke.

Nem ez lehetett Orbán győzelmi terve a választás előtti utolsó napokra. Éveken át a kormány diktálta a tempót, most viszont már a lépést is nehezen tudják tartani. Egymás után szállnak szembe a rendszerrel olyanok, akikről korábban ezt elképzelni se lehetett volna, miközben a kormány mintha azt sem tudná eldönteni, hogy terrorveszély van vagy húsvéti locsolás.

Több ezer önkéntes megy vasárnap a legzűrösebb településekre, hogy jelenlétével akadályozza a szavazatvásárlásokat. Motorosok a szavazatszállítók nyomában, videózó civilek a telepeken: nem az emberek fogsorán akarnak rémüldözni, attól akarják megvédeni őket, hogy valakik ellopják a szavazataikat. Őrszemkiképzésen jártunk.

Kovács Dénes, az április 12-i választás egyik "őrszeme"

Az NVI közölte, szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton, 100 százalékos feldolgozottság mellett lehet ismert a választás végeredménye. Olvasónk annak ellenére kapott a romániai lakcímére levélszavazót, hogy arra nem is regisztrált. Mi több, mivel egy ideje Budapesten él, és néhány hete ott is lett állandó lakcíme, így elméletben két helyen is tudna szavazni.

Hogy mostanság mit miért tett a kormány? Nem derült ki – ilyen volt a választások előtti utolsó Kormányinfó. A tájékoztató egyúttal rekordot is hozott a 444-nek: zsinórban harmadszor sem kaptunk szót.

Magyarországon régi műemlék kastélyt venni és felújítani nem nagyon akar senki, főleg nem Borsodban. Kivéve, ha Rogán Antal ismerőseiről van szó, és a 120 éves kastély véletlenül pont Rogán Antal feleségének falujában van.

A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban: tíz év hízelgés után mindössze néhány kedves szóra futotta egy kihangosított telefonból Trumptól. Erről meg is kérdeztük Orbánt egy benzinkúton, szerinte az amerikai elnök ott volt.

Wáberer György árulónak tartja a Fidesz felső vezetését és muszájnak a rendszerváltást. A leggazdagabb magyarok közé tartozó üzletember szívesen fizetne vagyonadót is. Magyar Péter Sopronban: Elmegyünk Dubajba, Csádba, Amerikába, hazahozzuk a magyarok pénzét. Egy hónap után kurtán-furcsán elutasította a rendőrség, hogy nyomozást indítson a Mol bennfenteskereskedelem-gyanús ügyében.

Egy újabb kormánypárti előrejelzés szerint nemcsak Vitályos, Menczer és Németh Balázs, de Tuzson Bence is elbukja egyéniben a választást.

Külföld

Az Izrael és a Hezbollah közötti háború eddigi legtöbb halálos áldozatát hozták a szerdai izraeli csapások Libanonban. Irán szerint Libanonra is kiterjed a tűzszünet, az USA és Izrael szerint nem. Veszélyben a tűzszünet, a Hormuzi-szoros újra lezárva, de a diplomácia is aktív.

Donald Trump a Fehér Házban tartott megbeszélést a NATO-főtitkár Mark Ruttéval, aki próbálta meggyőzni az elnököt, hogy Amerika maradjon a NATO tagja. Meloni eltávolodik Trumptól, hogy mentse magát.