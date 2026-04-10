Wáberer György az országot eluraló félelmet érzékeltetve mesélt egy NER-es vállalkozóról, aki egy tárgyaláson még rá is ült a kikapcsolt telefonjára

Interjút adott a 24-nek Wáberer György, az ország egyik leggazdagabb embere, aki néhány napja vállalta fel nyilvánosan kormánykritikus véleményét, amikor arról posztolt, hogy az országnak vasárnap Európa és az oroszok között választania.
Azt mondta, villámcsapásként érte, amikor vidéken járva egy néni megfogta a kezemet, és azt kérdezte tőlem: „Wáberer úr, tényleg lesz háború? Tényleg viszik az unokámat a frontra?” Majd miután módszeresen elkezdte kérdezgetni az embereket, félnek-e, hogy háborúba sodródunk, meglepte, hogy „bizonyos rétegekben mennyire hat a propaganda”.
A félelemről és a félelemkeltés volt, „ez a mostani hazug kampány” jelentette neki az utolsó cseppet a pohárban. „A régi Orbán Viktor jutott eszembe, aki elmondta, hogy a kommunisták módszere volt félelmet kelteni, ugyanis úgy voltak vele, ha sikerül elültetni a rettegést, akkor nem számít a gazdasági teljesítmény, nem számít semmi, úgyis rád szavaz az életét féltő nép” – mondta.
Az országot eluraló, más jellegű félelemre is mondott egy érzékletes példát. Arra a kérdésre, hogy az üzletemberek körében is érzékelt-e félelmet, azt mondta, hogy ők nem a háborútól félnek. Rengeteg olyan beszélgetésen, tárgyaláson vett részt, ahogy mondja, különösen az utóbbi tíz évben, ahol a másik fél megkért, hogy a telefonomat hagyjam kint. Az interjú csúcspontja is itt jön el:
– NER-es üzletemberek is kértek öntől ilyet?
– Képzelje: igen. Sőt, olyan is akadt köztük, aki ugyan behozta, de ráült a kikapcsolt mobiljára… Na, ő ebből magára fog ismerni.