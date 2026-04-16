A húsvéti tűzszünet után 18 embert öltek meg az orosz drónok és rakéták Ukrajnában

háború

Oroszország több mint 700 drónt és rakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka több hullámban, amivel legalább 18 embert öltek meg Ukrajna-szerte. Az ukrán tisztségviselők szerint ez volt az elmúlt hónapok leggyilkosabb támadása. A hatóságok szerint kilencen haltak meg a déli kikötővárosban, Odesszában, öten a közép-ukrajnai Dnyipro városában, és négyen (köztük egy gyermek) a fővárosban, Kijevben.

Lebombázott épület Dnyipróban
Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Oroszországban két ember (az egyikük egy 14 éves lány) halt meg egy ukrán dróntámadásban a déli Krasznodari területen. A régió kormányzója, Venyjamin Kondratyev azt mondta, további öt ember is megsérült.

Mindez azután történt, hogy a múlt hétvégén, az ortodox húsvét idején rövid tűzszünet volt érvényben. Igaz, mindkét fél több száz megsértéssel vádolta a másikat. Az ukrán légierő csütörtök reggel közölte, hogy Oroszország az előző 24 órában 659 drónt és 44 cirkáló- és ballisztikus rakétát indított. Azt állították, hogy 636 drónt és 31 rakétát lelőttek, de 26 helyszínt közvetlen találat ért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elítélte a támadást, szerinte mindez bizonyítja: az Egyesült Államok és Európa Oroszország elleni szankcióit nem szabad gyengíteni.

Zelenszkij a hét elején arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna kritikus hiánnyal küzd a Patriot légvédelmi rakétákból, amik a hadsereg egyetlen eszközei az orosz ballisztikus rakéták elfogására. Az amerikai gyártmányú rakéták globális készlete korlátozott, és sokat a Közel-Keletre irányítottak át azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban támadni kezdte Iránt. (BBC)

