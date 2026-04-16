A katolikus egyháztól igazolhat oktatási minisztert a Tisza-kormány

Rubovszky Rita lesz a következő oktatási miniszter – írta meg a Telex több egymástól független forrásra hivatkozva. Ugyanez az értesülés jutott el a 444-hez is szerdán.

A Telex beszélt Rubovszkyval, aki azt mondta, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kommentálja az értesülést. A Tisza még nem reagált a neki küldött kérdésre, de ez nem meglepő, hiszen Magyar Péter előre jelezte, hogy később nevezi meg a kormánya tagjait.

Rubovszkynak érdekes karrierje van, amelyben az oktatás, a vallás és a kultúrpolitika is szerepet játszott.

Rubovszky Rita 2021-ben Fotó: Bielik István

Életrajza szerint bölcsészként és középiskolai tanárként szerzett diplomát 1988-ban, gyakorló pedagógusként tizenkét éven át volt alelnöke a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense az Európai Uniónak.

1998-ban alapító vezérigazgatója lett a Hungarofestnek, amely kormányzati kulturális évadokat, rendezvényeket, állami ünnepségeket szervezett. Az első Orbán-kormány alatt az ellenzék gyakran bírálta a Hungarofestet, és a kormányváltás után nem sokkal Rubovszkynak mennie is kellett. A meglepő fordulat az volt, hogy a Görgey Gábort váltó új miniszter, Hiller István visszahívta a Hungarofest élére. Ezt a Magyar Nemzet lelkesen üdvözölte, de később a fideszes sajtótól kapott korrupciós vádakat. Ekkor már az állami céghez tartozott a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programsorozat is. A 2010-es kormányváltás után leváltották a Hungarofest éléről, de szép szavakkal búcsúztatták.

Ezek után került be a katolikus intézményrendszerbe mint a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója, ahonnan egyértelmű indoklás nélkül rúgták ki. Az ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem sokkal előtte kritizálta a kormány oktatáspolitikájának egyes elemeit a KDNP lapjában. Ezután, a ciszterci rend magyarországi összeomlását követően a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója lett, ahol kármentést kellett végrehajtania, egyházi forrásaim szerint eredményesen. 2025 őszén, tehát nem is olyan régen Erdő Péter bíboros kinevezte a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökének. „Amíg nem áll fel az új kormány, erről nem érdemes beszélni. De ha ez valóban így lesz, akkor Rubovszky Ritával jól járhat Magyarország és a magyar oktatás” – reagálta a kinevezés hírére a Telexnek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője.

A 444 megkeresésére egy egyházi vezető, aki sokat dolgozott vele, azt írta: „Komoly szakmai tapasztalata van, nyitott gondolkodású, modern pedagógiát visz. Jó kapcsolata van mindkét oldalon, konszenzuskereső. Nem hinném, hogy ideológiai alapon kezeli a feladatot, sokkal inkább szakmai alapon.” Egy másik katolikus vezető is csupa szépet mondott: „okos, művelt, széles látókörű, jó szervező.”

Egy harmadik, vele együtt dolgozó pap azt emelte ki, hogy Rubovszky abszolút „belső körös, bizalmi ember” a katolikus egyházban, aki élvezi Erdő Péter bíboros és a püspöki konferencia elnöke, Székely János püspök bizalmát is. Annak ellenére van ez így, hogy forrásom elmondása szerint Rubovszky energikus, szókimondó, vitákat vállaló személyiség, aki azt képviselte eddig is, hogy az egyház az állammal való partneri együttműködés során is lehet kritikus.