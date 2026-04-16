Az EU már vészforgatókönyvön dolgozik, hogy megelőzze az üzemanyaghiányt a reptereken

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatt már a múlt héten is azzal számoltak, hogy az európai reptereken heteken belül rendszerszintű üzemanyaghiány állhat elő. A Reuters értesülései szerint az Európai Unióban már terveket készítenek elő a közelgő repülőgép-üzemanyaghiány kezelésére és a finomítói kapacitások maximalizálására.

Az európai légitársaságok arra figyelmeztettek, hogy az iráni háború következtében heteken belül hiány alakulhat ki repülőgép-üzemanyagból, ami a nyári szezon előtt megzavarhatja az utazásokat. Európa jobban függ a repülőgép-üzemanyag importjától (mintegy 75 százalékban a Közel-Keletről szerzi be), mint bármely más közlekedési üzemanyag esetében.

A német Lufthansa csütörtökön jelentette be, hogy leányvállalata, a CityLine 27 repülőgépet von ki tartósan a forgalomból a növekvő üzemanyagárak és a munkabeszüntetésekből eredő költségek miatt. A vállalat közleménye szerint ez a lépés egy szélesebb intézkedéscsomag része, ami a növekvő költségek kezelését célozza.

A Reuters által látott uniós tervezet szerint májustól az Európai Bizottság uniós szintű felmérést vezet be az olajtermékek finomítói kapacitásáról, valamint intézkedéseket hoz „annak biztosítására, hogy a meglévő finomítói kapacitást teljes mértékben kihasználják és fenntartsák”. Az EU emellett a repülőgép-üzemanyag-ellátást célzó intézkedéseken is dolgozik. A Bizottság nem kívánta kommentálni a tervezetet, amit várhatóan április 22-én tesznek közzé.

Az EU már most is előírja tagállamai számára, hogy 90 napnyi vészhelyzeti olajtartalékot tartsanak fenn az ellátási sokkok kivédésére. Ez nem tartalmaz külön előírást a repülőgép-üzemanyagra, bár az országok ezt és más olajtermékeket beleszámíthatnak a készleteikbe.