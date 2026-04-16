Az új kormány megtartja a benzin védett árát

Miután Magyar Péter és a Tisza Párt gazgadági szakértői, Kapitány István és Kármán András csütörtökön tárgyaltak Hernádi Zsolttal és a MOL felső vezetésével, a megválasztott miniszterelnök bejelentette: A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és Magyar szerint ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.
Hozzátette, hogy a MOL részéről megerősítették, hogy az ország zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Ugyanakkor felszólította Orbán Viktort, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg.
Az Orbán-kormány márciusban jelentette be, hogy a benzin 595 forint/liter a gázolajra pedig 615 forint/liter áron védett árat vezetnek be a Barátság kőolajvezeték állása és az iráni háború okozta áremelkedések ellen. Ezt magyar autósok magyar rendszámmal és forgalmival vehetik igénybe a hazai kutakon. A 444-nek szakértők nemrég arról beszéltek, hogy a kereskedők, de még egyes fogyasztók is felhalmozhatták, készletezhették az üzemanyagot, ezért csökkenhetett egy 31 napos hónap alatt 47 nappal Magyarország stratégiai olajtartaléka. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint csupán 44 napnyi tartalékkal rendelkezik az ország, miután márciusban gyakorlatilag feleződött az olajtartalék.
Magyar Péter megjegyezte, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a MOL által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is. „Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a TISZA-kormány terveit e téren. A MOL a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni” - írta.
A 95-ös benzint legfeljebb 595 forintért, a gázolajat legfeljebb 615-ért adhatják a kutak. A lépés éjfélkor lép életbe, a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autókra vonatkozik. Magyar Péter szerint adót kellett volna csökkenteni, akkor 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.