Gulyás Gergely szerint alappal merülhet fel a megállapítás, hogy Magyar Péter bolond

A párton belül szerinte nem kell felelősöket keresni: mindenki megtett mindent a győzelem érdekében. A következő parlamenti ciklusban konstruktív ellenzékiségre készülnek, mondta a HírTV-nek adott interjújában Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szerinte ”egy parlamenti ellenzék, egy ellenzéki párt lehet normális is”. Vagyis, ami jó, azt támogatni fogják. Céljuk, hogy megvédjék az elmúlt 16 év vívmányait, mint a versenyképes, egykulcsos SZJA és a rezsicsökkentés.

A leköszönő miniszter a következő kormányról azt mondta, egyelőre nem látják, kikkel fog felállni a kormány, de Magyar a választás megnyerése után „vad dühvel” kelt ki az alkotmányos renddel ellentétesen, és mindenkit fenyegettek. Gulyás úgy gondolja,

nincs miért bosszút állni, de az lehet, hogy az új hatalom koncepciós eljárásokban gondolkodik.

Szerinte azonban az előző 16 év nagyon jó volt, és ez az időszak megáll önmagában, és olyan eredményei voltak a Fidesznek, amikre a párt a jövőben is tud építkezni.

A műsorvezető többször is feltette a kérdést Gulyásnak, hogy bolondnak tartja-e Magyar Pétert, mivel korábban így minősítette a Tisza Párt elnökét. A miniszter a „bolond” szót ezúttal nem ejtette ki, de azt mondta, ez a megállapítás „alappal merülhet fel.”

Gulyás kitért arra is, hogy szerinte nem volt meghatározó jelentősége annak, hogy túl szoros kapcsolatot ápoltak Oroszországgal, az együttműködés energiaalapú volt. (24.hu, Telex)