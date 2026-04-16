Iványi Gábor a köztársasági elnöki posztról: Szeretem annyira ezt az országot, hogy kész legyek elvállalni egy ilyen feladatot

„Nem zárkóznék el, az ember legalább az életének utolsó szakaszában hadd tegyen még egy szolgálatot a hazájának. Azt hiszem, nem túlzom el, hogyha így fogalmazok: szeretem annyira ezt az országot, hogy kész legyek elvállalni egy ilyen feladatot. Bár talán nem én vagyok a megoldás erre a problémára, ám, ha komoly felkérést kapnék, akkor tisztelettel és alázattal elfogadnám.”

– mondta Iványi Gábor a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze a 24.hu-nak adott interjújában arról, hogy nevét a potenciális államfőjelöltek közt emlegetik.

Iványi, aki 2011 óta vívja az egyháza korábbi jogi státusza visszaszerzéséért folytatott küzdelmet, arról is beszélt, hogy ha a Fidesz maradt volna, vagy ha nem születik Tisza-kétharmad, akkor semmi reményük nem lenne, hogy a jövőben ismét elérjék az elismert státuszt.

Magyar Péter az ügy kapcsán korábban úgy fogalmazott, koordinálni kell a helyzetüket. „Szívesebben hallottam volna azt, hogy elbírálni kell bennünket, de a koordinálás sem lehet kevesebb annál, mint hogy visszaadják a jóhiszeműen, több mint 40 éve megszerzett jogainkat” – mondta Iványi.

A lelkész szerint jogaikat alkotmányellenesen vették el, tehát egy új alkotmányos rendben vissza kell kapniuk az intézményfenntartói jogaikat Szegeden, Miskolcon és Szabolcsban is.