Keszthelyen végeztek az újraszámolással, maradt a tiszás győzelem

Miután vasárnap este 59 szavazatkülönbség volt a Zala 02-es egyéni választókerületben, az első és második helyezett között, a vesztes fideszes, Nagy Bálint újraszámolást kért. Ezt a törvény értelmében indoklás nélkül el kell végezni.

Zala 02

Keszthely április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,31%
  1. Varga Balázs
    TISZA
    46,24%
    24 969 szavazat
  2. Nagy Bálint
    FIDESZ-KDNP
    46,15%
    24 921 szavazat
  3. Kiss Ferenc
    Mi Hazánk
    5,84%
    3151 szavazat
  4. Liszkai Erzsébet
    DK
    0,83%
    446 szavazat
  5. Kókai Mátyás
    MKKP
    0,69%
    373 szavazat
  6. Juhász-Bauer Ágoston Bálint
    Jobbik
    0,26%
    138 szavazat
Részvétel: 79,51% Érvényes: 53 998 Érvénytelen: 323

A szavazatkülönség tovább csökkent, a tiszás Varga Balázs 48 vokssal vitte el a mandátumot. Ez még nem a végleges adat, hiszen a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott voksokat még át kell számolni. Ebben a választókerületben ez 4506 szavazatot jelent.

Varga Balázs a kampány közben
Fotó: Varga Balázs/Facebook

A Tiszának mindenesetre jelenleg 137 mandátuma van, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak 6.

