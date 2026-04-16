Keszthelyen végeztek az újraszámolással, maradt a tiszás győzelem

Miután vasárnap este 59 szavazatkülönbség volt a Zala 02-es egyéni választókerületben, az első és második helyezett között, a vesztes fideszes, Nagy Bálint újraszámolást kért. Ezt a törvény értelmében indoklás nélkül el kell végezni.
A szavazatkülönség tovább csökkent, a tiszás Varga Balázs 48 vokssal vitte el a mandátumot. Ez még nem a végleges adat, hiszen a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott voksokat még át kell számolni. Ebben a választókerületben ez 4506 szavazatot jelent.
A Tiszának mindenesetre jelenleg 137 mandátuma van, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak 6.