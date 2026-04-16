Mondd meg Semjén Zsolt Facebook-oldala alapján, hogy mi lett a választások eredménye

Azt megírtuk korábban, hogy az ország felszántásában látványosan nem vett részt a Fidesz-KDNP pártszövetség egyik elnöke, Semjén Zsolt.

A Facebookon szerencsére adott életjeleket. Ha van olyan rajongója, aki kizárólag Semjén oldaláról szerzi a híreket, nem búsulhat olyan nagyon. Ahogy láthatóan Semjén sem kezdett önmarcangolásba, elemzésbe vagy lelkesítésbe.

A választás reggelén:

A választás estéjén, amikor még nem lehetett tudni az eredményeket.

És szerdán, miután Semjén Zsolt a parlamentbe jutott párt elnökeként elment a köztársasági elnökhöz, és kiírta: a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója a következő Országgyűlésben is készen áll a haza szolgálatára.