Négy év után ismét meghívta a köztévé Hann Endrét

Miután stabil kétharmadot becsült a Tisza Pártnak a Medián közvélemény-kutató, a Fidesz pedig ezáltal történelmi vereséget szenvedett el az április 12-i választáson, nemcsak Magyar Péter mehetett be a köztévébe, hanem a Medián igazgatója, Hann Endre is. Utóbbira négy éve nem volt példa.

Hann az M1 ötórás Híradójának végén volt vendég, ahol egy óvatos kritikát is megfogalmazott a köztévé korábbi hírigazgatási gyakorlatával szemben.

„Örülök, hogy szólhatok egy olyan közönséghez, amihez nem nagyon jutottak el a mi kutatásaink. Ha megengedi, ezt egy kicsit rossz néven veszem. A közszolgálati televízióban a Mediánnak többször kellett volna, hogy lehetőséget adjanak”

– mondta az interjú elején. Ugyanakkor elvárná azoktól a „kormányközeli elemzőktől, akik kritizálták a Mediánt, hogy „valamiféle önvizsgálatot” tartsanak. Igaz, vannak szerinte olyanok, akik ennek már jelét adták.

Hanntól egyébként a választás éjszakáján Kohán Mátyás és Deák Dániel is bocsánatot kért.

Szerinte bebizonyosodott, hogy a Medián Intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák, szavazatok arányát 1 százalékponton belül jelezték előre. Hann a beszélgetés után a Telexnek azt nyilatkozta: