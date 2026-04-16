Orbán: A luxizás szerepet játszott a választási eredményben, ennek a folytatása öngyilkosság lenne

  • A vasárnapi vereség után Orbán Viktor először a Patriótán szólalt meg csütörtök este. A tervei szerint a Fidesz őszre képes megújulni. A júniusi tisztújításon újra kérni fogja a párttagok bizalmát. Ha felkérik, akár „csapatkapitány” is lenne újra.
  • Nem elégedett a parlamentbe bejutott frakció összetételével, ezért ezt teljesen átalakítják. Vagyis végül nem mindenkiből lesz képviselő, aki most a Fidesz listájáról bejutott.
  • Bár az eredményvárón csak nagyon szűkszavú volt a sajtát teljesítményükkel kapcsolatban, a Fidesz tagjaival azóta annyit már megüzent a nyilvánosságnak, hogy önmagát tartja a vereség első számú politikai felelősének.
  • Orbán Viktor egy olyan kampánnyal a háta mögött bukta el a választás, amiben rendesen leamortizálta magát. Ahogy Rényi Pál Dániel kollégánk írta: „Európa erős embere, »Magyarország miniszterelnöke«, aki a budai várból tanította móresre a nagyvilágot, akinek lépéseit hosszan leste a nyugat-európai szélsőjobb, utolsó hónapjait trashcelebek oldalán, nevesincs podcaststúdiókban, mulatós AI-indulókat dúdolva, méltóságát ledobva fejezte be miniszterelnöki pályafutását.”
Az interjú legfontosabb részei

  • Nem mond le Orbán Viktor a választási vereség után, de szerinte a teljes jobboldalt meg kell újítani. Lesznek mozgalmak is, a munkában részt vesz, de nem ő mondja meg, milyen poszton.
  • Orbán szerint nem a kormányzás miatt kaptak ki, hanem nem tudta jól elmagyarázni az üzeneteket. A bukásért vállalja a felelősséget, a saját közvélemény-kutatóikat sem okolta, mert minden számot látott, de állítja, ő is csak az első számok ismeretében látta, mekkora a baj.
  • A luxizás szerepet játszhatott ebben (a kérdésben kizárólag Matolcsyék kerültek szóba), korrupció viszont szerinte nem volt.
  • Nem gondolja, hogy a 3,1 milliós tiszás rosszul döntött volna, de meg kell várni, milyen munkát végez az új kormány.
  • A Fidesz frakciót újraszabja, a listát nem vereségre állították össze, egy ütőképes csapat kell.

Valóban furcsa a leendő frakciónévsor

Orbán a 45 perces interjúban arról beszélt, hogy nem azok az emberek ülnek majd a frakcióban, akik a lista alapján bejutottak volna.

Valóban furcsa volt a lista, húzónevek estek ki, miközben náluk ismeretlenebbek beültek volna a parlamentbe.

Orbán azt mondja, nem ő fogja eldönteni, mit csináljon

Arra a kérdésre, hogy neki milyen szerepe lesz ebben, focihasonlatot hozott. Arról beszélt, lehet a szertárban, de lehet csapatkapitány is. A vereség után fiatalabbnak érzi magát, sok energiát szabadított fel benne a fájdalom. Nem ő fogja eldönteni, hogy mit csináljon, nem tudja hogy az élettől a családon kívül kaphat-e még ambíciót.

Lehet, hogy a közösségi térben is lesznek szép napjai, de a családjában biztosan. Akárhogy is lesz, ha azt mondja a közössége, hogy a hátsó padsorban ül, vagy a szertárban készíti elő a szerelést a nyerő csapatnak, megteszi. De ha azt mondják, felkészíti, és kivisz a csapatot - zárta a beszélgetést Orbán.

Orbán szerint ebben a közösségben van a helye

A riporter elkezdett arról beszélni, mennyien támogatják Orbánt, sokkal több, mint egy pártvezető, majd megkérdezi, merre van az előre. Orbán azt mondja, nem neki kell megmondani, mit jelent ő a jobbolalnak. Ő mindig ehhez a közösséghez tartozott, ott a helye. Ez nem politikai választás, hanem az ő "élettere".

A közösséget mindig is szerette szervezni, amire az elmúlt 16 évben kevesebb ideje volt. Nem most csinálja először, 2002-ben is teljes megújulás kellett, most újra ezt várják. A mozgalom szervezésére szánt évek voltak élete legszebb évei. Örömmel vállalja ezt a munkát, ha a júniusi kongresszus felkéri.

Fotó: Patrióta/Youtube

Majd arról beszélt, milyen energiák fognak felszabadulni, és közölte, a hazafiaké, a nemzeti politikájé a jövő. A jövő ezé az oldalé.

Jelentős átalakítás kell, neveket még nem mondott

Hosszú a Fidesz listája, ma nézte át, és beszélt arról, hogyan lehetne ütőképes frakciót létrehozni. Név szerint nem mond senkit, jelentős átalakítást fog támogatni, a bejutó helyen lévőkkel is meg kell egyezni, hogy mi legyen - mondta Orbán.

Újratervezi a frakciót

Orbán ezután közölte, hogy a frakciót is meg kell újítani, az eredeti névsort győzelemre tervezték.

"Akik most bejutottak, azok nem azok az emberek, akikre szükségünk lesz. Most más erőviszonyok vannak, másfajta emberek kellenek, másfajta képviselők" - mondta Orbán.

Mi lesz a nemzeti vívmányokkal?

A következő kérdés, hogy mi lesz Magyarországgal - Orbán pontosít, nem mondta, hogy csak a Fidesz tudja megvédeni a nemzet vívmányokat. Arról beszél, hogy nem rombolni kell, hanem építeni, növelni kell a nemzeti vívmányok számát. Arra nem tud válaszolni, hogy a Tisza mit akar ezekkel - mint például a rezsicsökkentéssel.

"Ezekről nem sok mindent tudunk, hallottunk, vagy egymásnak ellentmondó dolgokat" - mondja Orbán. A várakozás idején is világossá kell tenni, hogy a Fidesznek megvannak az emberei, érvei, 2,3 millió ember nagy erő, van erő mozdulni is. Ezeket a vívmányokat meg tudják védeni, ha a jobboldal meg tudja magát újítani. Akkor lehet akcióképes, akkor állhat ki az igazságtalanság ellen, és a nemzeti vívmányok mellett. Ez a következő hetek folyamata. Őszre lehet meg az új nemzeti oldal kontúrja, amiben ott van a Fidesz is.

Orbán szerint nem helyes, hogy lemondásra szólította fel Magyar Sulyok Tamást és másokat

Orbán szerint nem helyes, hogy az új kormány nem tisztelve a köztársasági elnököt szólítja fel. Ilyet nem lehet csinálni. Az Alkotmánybíróságot és más intézményeket fenyegetni, vezetőket lemondásra felszólítani nem helyes - folytatja Orbán.

Ha el akarják őket távolítani, keressék meg ennek a jogi útját, ha tudják.

Nem tart még ott, hogy a párt magatartását bírálja, de ezek aggodalomra okot adó dolgok.

A luxizás folytatása öngyilkosság lenne

Már Orbán is úgy látja, hogy Matolcsy György és a többiek mesés meggazdagodása is szerepett játszhatott a Tisza kétharmadában (a riporter kizárólag Matolcsy Györgyöt és a fiát említette itt meg). „Soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót, minden ezzel ellentétes propagandát cáfolok” - mondta a leköszönő miniszterelnök. A tőkésekkel szemben pedig azt várta el, hogy tartsák be a törvényeket. Ugyanakkor azt belátja, hogy a luxizás szerepet játszott a választási eredményben. „Ennek a folytatása öngyilkosság lenne.”

Orbán nem haragszik a jobboldali közvélemény-kutatókra

Ha látta volna előre, hogy ez lesz az eredmény, nem ilyen kampányt csinált volna. „Én is azt gondoltam, hogy győzni fogunk, hát annyian voltunk mindenhol” - mondta. Szerinte azt kell megérteniük, hogy a 73 százalékos arány felett belépő szavazók nem voltak kíváncsiak rá. Arról, hogy megvezették-e a jobboldali közvélemény-kutatók, Orbán azt mondta, hogy a baloldali mérések is az asztalon voltak, ezért lehettek volna olyan információi, amik alapján jó döntéseket hozhatott volna.

Ki a felelős a választási vereségért?

Hát én, én vagyok a párt elnöke” - válaszolta Orbán a kényes kérdésre. Azt mondta, mindenki odatette magát, köszönetet mondott a stábjának, őket semmilyen felelősség sem terheli, mert szerinte jól dolgoztak. Orbán szőröstül-bőröstül magárra vállalja a felelősséget. Orbán szerint az embereknek nem lett elege a kormányból, mert 2,3 millió ember rájuk szavazott. Majd felsorolta a kormány jóléti intézkedéseit a rezsicsökkentéstől az anyák adómentességéig.

Azt mondta, a jövő héten a választókörök aktivistáival átbeszélik, mi történt. Szerinte június végére juthatnak el a teljes megújulásig, amikor már túl lesznek a párt tisztújító kongresszusán, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavaznak.

Az ellenfél üzenete erősebb volt

A kampányban volt két ajánlat - az egyik arról szólt, hogy bajok vannak, a változás veszélyes, a másik pedig arról, hogy változás kell, és akkor jobb lesz az életünk -, és az volt a kérdés, hogy kinek az üzenete erősebb. Be kell látnia, hogy az ellenfélé erősebb volt. Nem tehet szemrehányást a munkatársainak, hiszen minden feltételt megteremtettek, hogy az amit akar, azt elmondhassa, és az minden emberhez eljuthatott.

4 nap alatt nem lehet értékelni egy választási eredményt, ő most még azon gondolkodik, hogy miért nem tudta nagyobb meggyőző erővel elmondani az üzenetet, mi volt az oka annak, hogy a másik üzenet - ami szerinte veszélyesebb üzenet, rosszabb út, - mégis több embert tudott maga mellé állítani, ő hol volt gyenge.

Erre még nincs válasza, próbál kilábalni a sokkhatásból. Nincs jobb állapotban, mint a riporter - mondja Orbán. A riporter többször is úgy tűnt, mint aki mindjárt elsírja magát interjú közben.

Az eredmény ismeretében másmilyen kampányt csinált volna, de az üzeneten nem változtatna, mert az szívből jött. Komolyan vette a dolgot és az embereket is. A szívükre és az eszükre is próbált hatni.

„Én mindenkivel egyenesen beszéltem az ország helyzetéről, de valamit nem jól mondhattam, mert végül is a másik javaslat sokkal nagyobb támogatást kapott.”

Nem mondja, hogy a tiszások rosszul döntöttek

A riporter arra kérdez rá, miért szavazott 3 millió ember a Fidesz helyett a Tiszára? Orbán közölte, azzal, hogy azt mondta, 2,3 millió ember jól döntött, nem azt állította, hogy a másik 3,1 millió ember meg rosszul.

Azt, hogy az ő döntésük milyen volt, majd a következő kormány teljesítménye értelmezi és minősíti. Ő azt kívánja, hogy teljesüljön az a reményük, hogy a választás után jobb kormányt kapna és könnyebb életük lesz.

Megérti, hogy örülnek és ünnepelnek, de majd meglátjuk, mi sül ki belőle - mondta.

Sokan aggódnak, de legyenek büszkék

Utána arról beszélt, szerinte a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak most, aki ebben egyetért velük. Ha egy mondatban kellene összefoglalni az interjút, azt mondaná, „Isten óvja Magyarországot."

Az emberek látják a kihívásokat, amivel az országnak szembe kell néznie, és ő korábban is arról beszélt, ezekhez fel kell kötni az alsóneműt. Neki is nagy kihívás lett volna, de ha van 3 millió szavazat, akkor talán meg tudják oldani. A háborútól, az energiaválságtól, az inflációtól és a migrációtól kell megvédeni az országot, és nem tudni, hogy a kormányrúd mögé állók képesek lesznek-e ugyanúgy megtenni ezt, mint a Fidesz.

Fotó: Patrióta/Youtube

Sokan bizonytalanok, hogy jól szavaztak-e - mondja Orbán, de ő megerősíti őket, hogy jól szavaztak, a döntésre büszkének kell lenni. A kisírt szemű emberek gondoljanak arra, hogy egy 2,3 milliós közösséghez tartoznak, amely szolgálni akarja a hazáját, még ha nincs is kormányon, és legyenek büszkék a vívmányokra - mint a családtámogátás és rezsicsökkentés -, és legyenek eltökéltek abban, hogy ha kell, akkor ezeket megvédik.

A vereséget méltóságteljesen kell viselni - tanácsolta Orbán.

Az első eredmények után látta, hogy baj lesz

Utána a riporter arra kérdez rá, van-e valami az elmúlt 16 évből, amit megbánt. Orbán erre azt mondja, a Paks 2-t gyorsabban kellett volna megépíteni, akkor könnyebb helyzetben lett volna a gazdaság, olcsóbb lett volna az energia. Az, hogy ez ilyen sokáig elhúzódott, szerinte komoly kormányzati kudarc.

A következő kérdésre Orbán azt állította, az első eredmények után látta csak, hogy baj lesz, „mert a befutó eredmények egy teljesen más pályát mutattak, mint amire a mi kampányunk építve volt. És akkor láttam, hogy a kampányunk nem működött, és ezért nem is fogja meghozni a kívánt eredményt."

Látta, hogy a részvétel magasabb lesz, mint várták, és az első bejövő eredményekből megértette, hogy a többség mind protest szavazat. Látta, hogy ebből baj van, utána végigment azon az érzelmi hullámvasúton, amin mindenki utazik azóta is. Orbán elég rekedt hangon beszél.

„Fájdalmat éreztem és ürességet" - mondja Orbán. Vasárnap még csak fájdalmat érzett, hétfőn mindkettőt. Azóta munkaterápián van.

