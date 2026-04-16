Orbánék még a választások előtt leosztottak több millió eurót a határon túlra

Több mint négymillió eurót hagyott jóvá a választások előtt a magyar kormány a focira Szlovákiában 2026-ra, a magyarkormány-barát sajtóorgánumnak is egymillió eurót meghaladó összeg jutott – írja a Napunk.

A választási kampányban a Fidesz azzal riogatta a határon túli magyarokat, hogy egy esetleges Tisza-győzelmet követően az új kormány leállítja a külhoniaknak folyósított támogatásokat, tették ezt annak ellenére, hogy Magyar Péter többször megerősítette: nem fogja egy tollvonással törölni ezeket a kifizetéseket. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának kedvezményezettjei között több olyan szervezet is található, amely szlovákiai magyar politikusokhoz köthető, több támogatott polgári társulásnak és szervezetnek kizárólag a magyar államtól kapott forrásokból áll össze a költségvetése. Ha az új magyar kormány elzárná a pénzcsapot, ezek a szervezetek bajba kerülnének. Akármi is lesz az eredménye a BGA Tisza általi felülvizsgálatának, nem mindenkinek kell aggódnia: március végéig az alap felett rendelkező bizottság 26 határozatot hagyott jóvá, ezzel az Orbánékhoz lojális, a kormány képviselőivel jó kapcsolatot ápoló szervezetek idei működését tehát biztosította.

A Napunk forrásai szerint idén a szokásosnál korábban kapták meg a támogatás jóváhagyásáról szóló értesítést. A BGA határozataiból az derül ki, hogy általában tavasszal született döntés a pénzekről, ám idén április és május helyett már februárban és márciusban megjelentek a dokumentumok.

A magyar állami forrásból folyósított támogatások legnagyobb kedvezményezettje a csallóközi fociakadémia. Az elérhető határozatok alapján 2026-ban a legmagasabb támogatást Világi Oszkár DAC Akadémiája kapta: a dunaszerdahelyi klub 2 337 662 euróhoz (900 000 000 Ft) jutott. A komáromi és a kassai klubok azonos összeget, 350-350 millió forintot vághatnak zsebre. Így 2026-ban a három fociakadémia összesen 4 155 844 euró (1,6 milliárd Ft) állami támogatásban részesül.

Orbán Viktor miniszterelnök a Mol Labdarúgó Akadémia megnyitóján Dunaszerdahelyen, mögötte Világi Oszkár klubtulajdonos Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A második legmagasabb támogatást a Pro Média Alapítvány számára hagyták jóvá. A magyar kormánymédia mintájára (és propagandájával) működő Ma7 médiacsalád fenntartója 2026-ban is 1 232 987 euró (474 700 000 Ft) magyar állami támogatásnak örülhet. Ez az összeg évek óta változatlan.

Több százezer eurónyi támogatást kapott több felvidéki magyar politikus alapítványa is. A határozatok alapján a komáromi Selye János Egyetem számára közel 600 ezer eurót (230 millió Ft) hagytak jóvá, az Eperjesi Egyetemen működő Magyar Nyelv és Kultúra Intézet működését 31 168 euróval tolták meg.

Hasonló lendülettel ítélt meg támogatást a BGA a Vajdaságban is, írja a Szabad Magyar Szó: a 2023-ban elhunyt, meghatározó vajdasági magyar politikus, a VMSZ volt elnökének fiai által alapított Pásztor István Alapítvány 140 millió forint, vagyis mintegy 383 ezer euró magyar adófizetői támogatást kapott, ezt Mága Zoltán hegedűművész még 2740 euróval megfejelte.

A vajdasági magyar sajtót is jelentős összeggel, mintegy hárommilió euróval támogatta meg a Fidesz. Ráadásul úgy tűnik, Orbánék biztosra mentek, és nem úgy mint korábban, vagyis nem részletekben, hanem egy összegben utaltál át a támogatást a Magyar Nemzeti Tanács által alapított vajdasági magyar sajtónak, amelynek a működése így a 2026-os évre biztosítottnak látszik.