Őrizetbe vették Halásztelek fideszes polgármesterét

A nyomozó ügyészség ma több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki polgármestert – írja a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlés Hivatalánál.

Nagy Barnabás polgármester Fotó: Facebook/Nagy Barnabás

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér valamint egyéb ellátás címén összesen 13.345.000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott – írja az ügyészség.

UPDATE: a cikk megjelenése után írt az Országgyűlés Hivatala, és az alábbi kiegészítést kérte: „A foglalkoztatás nem az Országgyűlés Hivatalánál történt, nem munkáltatója, az illető képviselői alkalmazott. Amennyiben a vádak beigazolódnak az Országgyűlés Hivatala csak károsultja lehet az ügynek.”

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette,

valamint felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte polgármesterrel. Az ügyészség elrendelte a polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

A közleményben nem nevesítik, de Halásztelek polgármestere a fideszes Nagy Barnabás, aki korábban a Központi Statisztikai Hivatalban, majd a Miniszterelnökségen dolgozott a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos munkatársaként.