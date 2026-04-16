Szlovákia az Oroszország elleni szankciók megvetózásával fenyegetőzik

A szlovák vezetés arra készül, hogy blokkolja az EU Oroszország elleni szankcióit, ugyanakkor támogatná az Ukrajnának szánt hitelt. A szlovák külügyminiszter, Juraj Blanár csütörtökön azt mondta, országa meg fogja vétózni a szankciókat, hacsak nem kap „átlátható és ellenőrizhető” jelzéseket az ukránoktól arról, hogy újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az ügy napirenden lesz a külügyminiszterek keddi, luxembourgi tanácskozásán.

„Oroszország további háborúzást akar, ezért a válaszunk további segítség Ukrajnának és nagyobb nyomás Oroszországra” – írta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, utalva a blokk 20. szankciós csomagjára.

Szlovákia ugyanakkor nem fogja megakadályozni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós, ami elmozdulást jelent Robert Fico szlovák miniszterelnök korábbi fenyegetéseihez képest, aki a vezetékvita miatt minden Ukrajnának szánt támogatást visszautasított volna. Fico azzal vádolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy szándékosan húzza az oroszok által egy januári dróntámadásban megrongált Barátság kőolajvezeték javítását. Kijev tagadta a vádakat.

Orbán Viktor és Robert Fico (2025) Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

A Bloomberg szerint az, hogy Szlovákia enyhített a hitellel kapcsolatos fenyegetésén, arra utal, hogy kevésbé fogja megzavarni az EU Ukrajnával kapcsolatos egységét, mint korábban. Mindez azt követően történik, hogy Orbán Viktor súlyos választási vereséget szenvedett.