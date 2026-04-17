14 éves lány meggyilkolásával gyanúsítják D4vd amerikai énekest

Letartóztatták az amerikai énekest, a D4vd művésznéven futó David Burke-öt, mert a rendőrség szerint köze lehet egy eltűnt tinédzser halálához - írja a BBC.

A 14 éves Celeste Rivas Hernandez 2024-ben tűnt el, holttestét erősen oszlásnak indult állapotban találták meg 2025 szeptemberében egy Tesla csomagtartójában. Az autó az énekes texasi címére volt regisztrálva.

Nem sokkal azután, hogy a holttestet megtalálták, az énekes törölte világkörüli turnéját, és jelezte, hogy véget vet popkarrierjének, illetve visszavonul a nyilvánosságból.

A Los Angeles-i rendőrség korábban közölte, hogy razziát tartottak a Hollywood Hills-i kastélyban, ahol lakott, mindössze néhány háztömbnyire attól a helytől, ahol a Tesláját megtalálták. Az énekest ezután több reklámszerződését is bukta, többek közt kitették a Crocs marketingkampányából.

A lány halálának pontos oka a mai napig nem ismert. A BBC úgy tudja, a mindössze 21 éves énekes ellen gyilkosság vádjával indulhat eljárás.