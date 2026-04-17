A Demokratikus Koalíció júniusban megújul

A Demokratikus Koalíció parlamenten kívüli pártként folytatja, júniusban tartjuk a tisztújítást - közölte a párt sajtóközleményben.

Mint azt a választás éjszakáján megírtuk, a DK nem szerzett mandátumot, Dobrev Klára még aznap este bejelentette, hogy lemond a pártelnöki tisztségről, ahogy a teljes elnökség is távozik.

Dobrev Klára bejelenti lemondását a DK eredményváróján, 2026. április 12-én. Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu

A DK alapszabály szerint tisztújítást tart, az elnököt a teljes párttagság választja, online elnökválasztó pártszavazáson, június 3-7. között. A párt alelnökeit és elnökségi tagjait a párt Kongresszusa választja, ami pedig június 13-án ül össze.

A lemondott elnök és elnökség a szabályok szerint a tisztújításig ügyvezetőként hivatalban marad.