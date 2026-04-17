A diaszpóra óriási exit pollja szerint a külképviseleti szavazók 90%-a szavazott a Tiszára, 7 a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra és 0 a DK-ra

POLITIKA

Lenyűgöző méretű és szervezettségű exit poll felmérést végzett a müncheni magyarok által alapított Magyar Vándor – külföldön élő magyarok egyesülete a vasárnapi külképviseleti szavazásról. A civil szervezet hatvannál több önkéntese 10 különböző országban összesen 3905, a szavazófülkét éppen elhagyó szavazót kérdezett meg vasárnap, olyan helyszíneket választva, ahol csak 1 kijárat volt.

Az adatok értelmezéséhez annyit érdemes tudni, hogy összesen 90 730 ember iratkozott fel a külképviseleti névjegyzékbe, és közülük 84 749 adott le szavazatot idegenben. (Ebbe a kategóriákba azok a magyar állampolgárok tartoznak, akik külföldön laknak ugyan, de megtartották a magyarországi lakcímüket.) Az ő szavazataikat még nem számolták meg, ezzel szombat estig végeznek majd.

Ekkor fogják egyébként megszámolni a belföldi átjelentkezők voksait is. Mind a 106 egyéni választókerületben egy szavazókört jelöltek ki, ahol vasárnap urnazárás után nem kezdték le a leadott voksokat megszámlálni, hanem az ottaniakhoz gyűjtik össze a választókerületbe szánt átjelentkezős és külképviseleti szavazatokat. Így szombatra alakulhat ki a választás végeredménye, bár még ez sem egészen biztos végső határidő, hiszen ha ezek után lesz olyan választókerület, ahol nagyon kicsi két jelölt között a különbség, ott még újraszámlálás is jöhet.

No de hogyan szavaztak a külképviseleteken a magyarok?

A Magyar Vándor aktivistái a listás és egyéni szavazatokra is rákérdeztek. Listán 80 százalék voksolt a Tiszára, 7 százalék a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra, 1 százalék a Kutyapártra és 0 (nulla) a DK-ra.

Az egyéni jelölteknél nagyon hasonló eredmény jött ki, a Tisza itt 88 százalékot kapott, a Fidesz 7-et, a Mi Hazánk 2-t, a Kutyapárt és a DK nullát az exit poll szerint.

A legizgalmasabb kérdés az, hogy ezeknek a szavazatoknak a megszámlálása módosítani fogja-e a most ismert választási eredményt. Ami e pillanatban, parlamenti mandátumban számolva: Tisza – 137, Fidesz – 56, Mi Hazánk - 6. A válasz tömören: akár 3-4 képviselői hely is múlhat ezen.

Kicsit kifejtve:

A magyarországi lakosok szavazólapjain eddig durván 6 millió listás szavazatot - pontosan 5 938 981 darabot - számoltak meg (99 százalék táján jár a számlálás), ehhez érdemes mérni, hogy a külképviseleteken összesen szűk 85 ezren szavaztak. Ebből már sejtheted, hogy a Nagy Képet, vagyis a pártok országos listás eredményét ez nem fogja érdemben befolyásolni. A Mi Hazánk végső listás eredménye picit biztosan csökkenni fog, de nem esik be 5 százalék alá. Lényegében az is biztos, hogy az amúgy is a megsemmisülés szélére került DK 1 százalék felett marad, vagyis csődöt azért nem kell jelenteniük. Számításaink szerint az országos listáról kiadott mandátumok száma sem fog változni, magyarán marad 6 fős a Mi Hazánk frakciója.

A külképviseleti szavazatok egyéniben viszont egészen komoly elmozdulásokat okozhatnak. Több körzetben ugyanis olyan kicsi a különbség az 1. és 2. helyezettek között, hogy ezek a voksok, plusz az átjelentkezők még meg nem számolt szavazólapjai fordítást hozhatnak.

Forrás

Vegyük sorra: a Zala megyei 2-es körzet kivételes, itt a nagyon kis különbség miatt folyik teljes újraszámlálás. Ahol ugyanis 100-nál kisebb a különbség, külön fellebbezés nélkül is újra át kell nézni a szavazólapokat. Itt, a körzetek közül egyedüliként, minden 12-én leadott szavazatot újraszámolnak éppen emiatt. Varga Balázs az újraszámlálás után 48 szavazattal vezet a fideszes Nagy Bálint előtt. (Eleve ő nyert, csak még 59 szavazattal). Itt igen nagy esély van a tiszás mandátumszerzésre, Varga előnye vélhetően növekszik majd szombat estére.

Zala 02

Keszthely április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,31%
  1. Varga Balázs
    Varga Balázs
    TISZA
    46,24%
    24 969 szavazat
  2. Nagy Bálint
    Nagy Bálint
    FIDESZ-KDNP
    46,15%
    24 921 szavazat
  3. Kiss Ferenc
    Kiss Ferenc
    Mi Hazánk
    5,84%
    3151 szavazat
  4. Liszkai Erzsébet
    Liszkai Erzsébet
    DK
    0,83%
    446 szavazat
  5. Kókai Mátyás
    Kókai Mátyás
    MKKP
    0,69%
    373 szavazat
  6. Juhász-Bauer Ágoston Bálint
    Juhász-Bauer Ágoston Bálint
    Jobbik
    0,26%
    138 szavazat
Részvétel: 79,51% Érvényes: 53 998 Érvénytelen: 323

Van ezen felül 3 olyan körzet, ahol a jelen állás szerint a fideszes jelölt vezet ugyan, de a péntek-szombati számlálás eredményeként könnyen elképzelhető a fordítás, vagyis a tiszás mandátumszerzés.

A paksi körzetben a fideszes Süli János 138 szavazattal vezet ugyan a tiszás Cseh Tamás előtt, itt elvileg 389 külképviseleti szavazat jöhet még be. Mivel azt már tudni, hogy ennek a csoportnak a 93,94 százaléka szavazott le ténylegesen és az exit pollból azt is tudjuk, hogy közülük 88 százalék támogathatta a Tiszát, a párt jelöltje, Cseh Tamás itt ez alapján 321-322 plusz szavazatra számíthat.

Tolna 03

Paks április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. Cseh Tamás
    Cseh Tamás
    TISZA
    47,42%
    20 880 szavazat
  2. Süli János
    Süli János
    FIDESZ-KDNP
    45,39%
    19 987 szavazat
  3. Janecska Zoltán
    Janecska Zoltán
    Mi Hazánk
    6,05%
    2662 szavazat
  4. Dobos Erzsébet
    Dobos Erzsébet
    DK
    0,94%
    416 szavazat
  5. Szarka Sándor
    Szarka Sándor
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,2%
    87 szavazat
Részvétel: 77,45% Érvényes: 44 032 Érvénytelen: 262

Ezen felül 1648 itteni szavazópolgár szavazott országon belüli átjelentkezéssel. Az ő preferenciáikról biztosan keveset tudni, de az feltehető, hogy ha már egyszer végigcsinálták az átjelentkezési procedúrát, még az igen magas átlaghoz képest is nagy arányban szavazhattak. A hozzáértők azt szokták feltételezni, hogy az átjelentkezők tipikusan diákok vagy mobilis fiatal felnőttek, így ebben a körben is magas lehet a Tisza támogatottsága. Vagyis ez a körzet abszolúte esélyes a fordításra.

A nyírbátori körzetben a fideszes Simon Miklósnak 174 szavazat előnye van a tiszás Barna-Szabó Tímeával szemben, itt maximum 385 külképviseleti szavazat jöhet – amiből az előző kalkuláció szerint 318 körüli eshet a tiszás jelöltre – és 1979 ember jelentkezett át, vagyis ez a körzet is nyerhető a kétharmados új kormánypártnak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 06

Nyírbátor április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. DR. Barna-Szabó Tímea
    DR. Barna-Szabó Tímea
    TISZA
    47,91%
    24 831 szavazat
  2. DR. Simon Miklós
    DR. Simon Miklós
    FIDESZ-KDNP
    45,75%
    23 713 szavazat
  3. Paré Attila
    Paré Attila
    Mi Hazánk
    4,92%
    2552 szavazat
  4. Tóth Tamara
    Tóth Tamara
    MKKP
    0,43%
    225 szavazat
  5. Farkas Kálmán
    Farkas Kálmán
    DK
    0,38%
    196 szavazat
  6. Lakatos Attila
    Lakatos Attila
    Független
    0,29%
    150 szavazat
  7. Dr. Kiss Sándor
    Dr. Kiss Sándor
    Jobbik
    0,26%
    137 szavazat
  8. Hupek János
    Hupek János
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,05%
    27 szavazat
Részvétel: 73,7% Érvényes: 51 831 Érvénytelen: 557

A legkiszámíthatatlanabb a dombóvári körzet, ahol benne van még egy extra kör lehetősége is. Itt a fideszes Csibi Krisztina jelenleg 422 szavazattal vezet a tiszás Szijjártó Gábor előtt és 457 külképviseleti szavazat jöhet be. Szokásos számolgatásunk alapján, ha bejön az exit poll, ez 349 szavazatnyi pluszt jelenthet a nem fideszes Szijjártónak. Itt ezen felül 1509 átjelentkezett voksait számolhatják hozzá. Vagyis itt bármi megtörténhet. Az is, hogy bárki jön ki győztesnek, az illető 100-nál kevesebb szavazattal vezessen. Ebben az esetben, mint említettük, automatikusan újraszámlálják az összes, tehát a helyben 12-én leadott szavazatokat is.

Tolna 02

Dombóvár április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. DR. Szijjártó Gábor
    DR. Szijjártó Gábor
    TISZA
    46,58%
    20 087 szavazat
  2. DR. Csibi Krisztina
    DR. Csibi Krisztina
    FIDESZ-KDNP
    45,06%
    19 433 szavazat
  3. Dúró Dóra
    Dúró Dóra
    Mi Hazánk
    7,22%
    3113 szavazat
  4. Takács László
    Takács László
    DK
    0,83%
    359 szavazat
  5. Kecskeméti István
    Kecskeméti István
    Jobbik
    0,16%
    69 szavazat
  6. Csató Dániel
    Csató Dániel
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,14%
    62 szavazat
Részvétel: 76,48% Érvényes: 43 123 Érvénytelen: 282

Nagyon szélsőséges esetben még egy helyen fordíthat a Tisza: a sárvári, Vas megyei 2-es körzetben. Igaz, erre van a legkisebb esély: itt a fideszes Ágh Péter 1269 szavazattal vezet a tiszás Strompová Viktória előtt. A „szavazás napja után még várható maximális szavazatszám” itt 2251, ebből 402 a külképviseleti. A részvételi arányokkal számolva 1800-1900 leadott szavazat tűnik reálisnak, amiből 1500 körül kellene kapnia a tiszás jelöltnek a fordításhoz. Egyébként ez a körzet az, ahol a kamu Magyar Péter is indult, és több mint 800 szavazatot össze is szedett. Ez a piszkos kampány a Fidesz kevés működő húzásának az egyike lehet, ha Ágh végül megőrzi a mandátumot.

Vas 02

Sárvár április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 99,19%
  1. Ágh Péter
    Ágh Péter
    FIDESZ-KDNP
    47,18%
    25 213 szavazat
  2. Strompová Viktória
    Strompová Viktória
    TISZA
    44,81%
    23 944 szavazat
  3. Dala Ferenc
    Dala Ferenc
    Mi Hazánk
    5,61%
    2997 szavazat
  4. Magyar Péter
    Független
    1,59%
    849 szavazat
  5. Deák Gábor
    Deák Gábor
    DK
    0,81%
    433 szavazat
Részvétel: 83,2% Érvényes: 53 436 Érvénytelen: 346

Természetesen olyan körzetek is vannak, a már említett keszthelyin kívül, ahol a tiszás jelölt vezet szorosan. Ilyen például két Somogy megyei körzet, a barcsi és a marcali, valamint Baranyában a mohácsi. Ezekben azonban az átjelentkezős és külképviseleti szavazók vélt, illetve exit pollban felmért pártpreferenciái miatt kizártnak tűnik a fordítás.

Az is fontos viszont, hogy ha a Tisza ezen a 2-3, esetleg 4 helyen fordít, akkor sem lesz automatikusan ennyivel több parlamenti helye – ha ugyanis ennyi helyen lesz fordítás, akkor ezzel várhatóan akkorát változik a töredékszavazatok száma, hogy a Fidesznek eggyel több, a Tiszának eggyel kevesebb listás hely jut majd (most 44:43 az állás a Tisza javára).

választás 2026 POLITIKA tolna 03 külképviseleti szavazás exit poll zala-02 egyéni választókerületek szabolcs 06 vas-02 választás 2026 tolna-02
Kapcsolódó cikkek

Kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött

A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.

Haász János
belföld