A Fidesz veresége miatt elmaradt a buli az uzsoráséknál, valódi helyett csak AI-cigányok mentek megmenteni a NER-t

Cigányprímással akart kedveskedni Nagykállón a helyi fideszes országgyűlési képviselő, Simon Miklós a választás estéjére az uzsorásként is ismert helyi embereinek, így köszönve meg, hogy szállították a cigány szavazatokat. A buli azonban a Tisza kétharmados győzelme miatt végül elmaradt, és Simon mandátuma is bizonytalan, 244 szavazatnyi előnye könnyen elfogyhat, mire megszámolják a belföldi átjelentkezettek és a külföldön szavazók voksait.

Ha Simon veszít, az még a helyi tiszásoknak is meglepetés lesz. A fideszes képviselő birodalmáról szólt nagy részben A szavazat ára című film is, bemutatva, hogyan uralkodik falujában Simon felesége, Rizsák Ildikó polgármester, aki erre azzal reagált, hogy megpróbálta kinyomoztatni, kik beszéltek ellene eltorzított hangon a dokumentumfilmben. Lakossági fórumán ott volt az a három nagykállói férfi is, akik helyben Simon embereiként ismertek, és akiknek a roma szegregátumból kellett volna hozniuk a szavazatokat – az eredmény ismeretében azonban vasárnap végül nem nekik húzta a banda.

A Fidesznek sem helyben, sem országosan nem sikerült a roma szavazók körében a mozgósítás úgy, ahogy szerették volna. Ez kétszeresen is súlyos csalódást jelentett nekik.

Az előzetesen bombabiztosra vett nemzetiségi mandátum sem jött össze, és a Fidesz-listára is jóval kevesebb szavazat érkezett a nagy roma lakosságú területeken, mint négy évvel ezelőtt.

A cikkben ennek hátterét mutatjuk be Lázár János vécépucolós szövegétől a szavazatvásárlásokat megakadályozó civil megfigyelők szerepén át a fideszes roma nagyemberek közötti konfliktusig.

AI-cigányok indulnak a Fideszre

Nagykállón vasárnap délután Balogh Ferenc, a roma nemzetiségi önkormányzat vezetője még kitett az oldalára egy fotót azzal, hogy „300 emberrel 18:00 Nagykálló cigánysága megindul a Fideszre”.

Balogh Ferenc nagykállói roma önkormányzati vezető később törölt vasárnap esti posztja.
Fotó: Facebook / Balogh Ferenc

Nem sokkal később Balogh még egyet posztolt, amin már mutatta is a tömeget. Ez azonban csak egy AI által generált kamukép volt, így az 1990-es marosvásárhelyi „ne féljetek magyarok, itt vannak a cigányok” felkiáltásnak a „ne féljetek, fideszesek” nagykállói verziója elmaradt.

Balogh Ferenc szintén utólag törölt vasárnap esti posztja. A Facebook figyelmeztetésén kívül például néhány alak nem passzoló cipőjéből és a hatodik ujjakból is egyértelmű, hogy AI-fotóról van szó.
Fotó: Facebook / Balogh Ferenc

Ebben a szavazókörben 2022-ben még 71 százalék szavazott a Fideszre, most azonban már csak 51, és a Tisza is kapott 43-at. A tendencia sok más, roma lakosságú településen is hasonló, ahogy az aprófalvakban is. Bár a Fidesz helyben többnyire még az élen végzett, a győzelmük messze nem volt olyan átütő, mint négy évvel ezelőtt, és mint amire a Fidesz választókerületi vezetői most is számítottak.

„A Tisza Pártnak sem itt, Mátészalka választókerületben, Szabolcsban, sem országosan nincs esélye” – mondta a kampányhajrában roma vezetők előtt egy kiszivárgott hangfelvételen a saját választókerületét most is megnyerő Kovács Sándor mátészalkai fideszes képviselő, azt állítva, hogy ő mindent tud mindenkiről, azt is, hogy mennyiért vehető meg.

„Minden településen tudom, hogy ki hány kiló. Ki hány forintot ér. 12 éve ennek a választókerületnek vagyok a gazdája, politikai gazdája. Mindent tudok mindenkiről”

– dicsekedett a fideszes képviselő, majd kiadta az ukázt:

választás 2026 belföld fidesz kömlő a szavazat ára sztojka attila országos roma önkormányzat választási visszaélések nagykálló tarnalelesz simon miklós mátészalka cigány szabolcs-szatmár-bereg megye kálló heves megye Rácz Béla szavazatvásárlás Lázár János fürkészek f. kovács sándor választás 2026 Róma
