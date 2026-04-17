A katolikus és az evangélikus egyház is gratulált Magyar Péternek és a Tiszának

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia konstruktív és partneri együttműködésre törekszik a mindenkori magyar kormányzattal, így természetesen a leendő TISZA-kormánnyal is. Ezt hétfőn, gratuláló levelében írásban is jelezte az MKPK elnöke a választásokon győztes párt vezetőjének, Magyar Péternek” – írta a Telex megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

A lap emlékeztet, hogy katolikus papok a Fideszt támogatták a kampányban: az MKPK volt elnöke, Veres András az Orbán alapította Digitális Polgári Kör eseményeire járt, jelen volt ezen a DPK-t alapító Kiss-Rigó László szegedi püspök is, Spányi Antal pedig nemcsak részt vett a Fidesz rendezvényein, de alá is írt nekik.

A Magyarországi Evangélikus Egyház is válaszolt a lapnak. Azt írták, hogy püspökeik levélben üdvözlik Magyar Pétert. Közölték, a korábban református lelkész Tarr Zoltán jó kapcsolatot ápoltak, „és örömmel értesültünk a hírekből arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita, akivel szintén jó szakmai kapcsolatot ápolunk”. A 444 információi szerint Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet a Tisza oktatási minisztere.

„A Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarország mindenkori Kormányával kiszámítható és korrekt kapcsolatra törekszik, hitéleti, oktatási és diakóniai szolgálatát a közjó érdekében végzi. Ez a jövőben is így lesz, örömmel és várakozással tekintünk az új kormánnyal folytatandó konzultációk, együttműködés elé” – tette hozzá az egyház.