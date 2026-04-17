A ráckevei képviselőtestület megszüntette a fideszes Jakab Mihály megbízatását, mert méltatlanná vált arra

Ráckeve önkormányzatának képviselő-testülete arról döntött pénteken, hogy a fideszes „Jakab Mihály önkormányzati képviselő méltatlanná vált önkormányzati képviselői megbízatásának viselésére, és emiatt önkormányzati képviselői megbízatását megszünteti” - olvasható a város Facebook-oldalán a polgármester, Deák Tibor aláírásával.

A konkrét okokat nem írták, a döntésről csak annyit írtak, hogy a testület jogszabályi kötelezettségének tett eleget, a döntés nem mérlegelés kérdése volt.

A törvényben az áll, „Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.”

Azt írták még a bejegyzésben, hogy Jakab Mihály önkormányzati képviselő tisztsége a jelen határozat meghozatalát követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadják meg. Ha a méltatlanságot a bíróság megállapítja, Jakab Mihály önkormányzati képviselő tisztsége a bírósági döntés jogerőre emelkedését követő napon szűnik meg.

Jakab Mihály a Fidesz színeiben indulva a 2024-es önkormányzati választáson a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg.