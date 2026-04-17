Az amerikai nagykövetség szerint az USA várakozással tekint arra, hogy szorosan együttműködjön az új kormánnyal

POLITIKA

„Az Egyesült Államok várakozással tekint arra, hogy szorosan együttműködjön Magyarország új kormányával és miniszterelnökével, Magyar Péterrel a regionális és globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, valamint a gazdasági jólét előmozdítása érdekében”

– írta közleményében az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, hozzátéve: „Emellett azon is dolgozni fogunk, hogy tovább mélyítsük az amerikai és a magyar nép közötti együttműködést a közös civilizációs értékeink alapján”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Donald Trump amerikai elnök szerdán arról beszélt, hogy nem aggódik Orbán Viktor veresége miatt, és kedveli a leendő miniszterelnököt, Magyar Pétert. Nem tudja, hogy változtatott volna-e a választás eredményén, ha J. D. Vance helyett ő jön Magyarországra kampányolni Orbán mellett, de Trump szerint „jelentős lemaradásban volt.” Azt mondta, ő nem volt ennyire benne ebben, „Viktor viszont jó ember.”

