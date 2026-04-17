Az amerikai nagykövetség szerint az USA várakozással tekint arra, hogy szorosan együttműködjön az új kormánnyal

„Az Egyesült Államok várakozással tekint arra, hogy szorosan együttműködjön Magyarország új kormányával és miniszterelnökével, Magyar Péterrel a regionális és globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, valamint a gazdasági jólét előmozdítása érdekében”

– írta közleményében az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, hozzátéve: „Emellett azon is dolgozni fogunk, hogy tovább mélyítsük az amerikai és a magyar nép közötti együttműködést a közös civilizációs értékeink alapján”.

Donald Trump amerikai elnök szerdán arról beszélt, hogy nem aggódik Orbán Viktor veresége miatt, és kedveli a leendő miniszterelnököt, Magyar Pétert. Nem tudja, hogy változtatott volna-e a választás eredményén, ha J. D. Vance helyett ő jön Magyarországra kampányolni Orbán mellett, de Trump szerint „jelentős lemaradásban volt.” Azt mondta, ő nem volt ennyire benne ebben, „Viktor viszont jó ember.”