„Az emberek félnek Öntől” – Putyint kritizálta az ismert orosz influenszer, a Kreml váratlanul reagált rá

A Kreml szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált egy ismert celeb éles hatalomkritikájára, és közölte, hogy dolgoznak az influenszer által felvetett problémák kezelésén – írja a Reuters.

A jelenleg külföldön élő, realityműsorokból és más televíziós szereplésekből ismert Viktoria Bonya a videójában azt mondta, támogatja Vlagyimir Putyint, ugyanakkor szerinte a tisztviselők nem mondanak igazat az ország valós problémáiról. Állítása szerint az orosz társadalom szenved, és a korrupt hivatalnokok olyan mértékben szorongatják az embereket, hogy ez egyszer akár robbanáshoz is vezethet.

„Tudja, mi a veszély? Az, hogy az emberek egy ponton már nem fognak félni, és annyira összenyomják őket, mint egy feltekert rugót, ami egyszer csak ki fog pattanni”

– üzente Putyinnak. A videót több mint 20 millióan néztek meg, és több mint egymillióan kedveltek az Instagramon. Bonya többek között bírálta az internet, a közösségi média és az üzenetküldő alkalmazások elleni átfogó fellépést, kifogásolta a hatóságok lassú reagálását a dagesztáni árvizekre, valamint azt állította, hogy rosszul kezelték a Szibériában idén kitört szarvasmarha-betegséget, ami miatt kényszervágásokat rendeltek el.

„Az emberek félnek Öntől. Egy hatalmas fal van az emberek és Ön között”

– mondta, a regionális kormányzókat, kormányzati tisztviselőket és törvényhozókat hibáztatva azért, hogy nem tájékoztatják az elnököt a valós helyzetről. A videóval kapcsolatos kérdésre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön azt mondta: „Természetesen láttuk. Elég népszerű. Számos témát érint, ezek mindegyikével kapcsolatban valós munka folyik” – mondta, hozzátéve, hogy „semmi sem maradt figyelmen kívül.”

Az a narratíva, miszerint Putyin „jó cár”, akit félrevezetnek a rosszindulatú tisztviselők, nem új keletű. Kreml-kritikusok szerint Bonya megszólalása akár összehangolt akció is lehetett a hatóságokkal, hogy a közelgő parlamenti választások előtt az emberek úgy érezzék, problémáikat meghallgatják és kezelik. Bonya ugyanakkor azt állította, hogy a videó kizárólag a saját ötlete volt, és az orosz emberek nevében szólalt fel.