Az Integritás Hatóság elnöke szerint a kormányváltás új feladatokat és új felelősséget jelent számukra

Új feladatokat, több mozgásteret és felelősséget vár a kormányváltástól a korrupcióellenes állami szervként létrejött Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc, írja a Telex egy belsős levél alapján.

Az Integritás Hatóságot 2022-ben hozták létre a kormánytól független korrupcióellenes intézményként. Ez volt az egyik feltétele a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmus keretében indított eljárásban annak, hogy egyáltalán megkaphassuk a befagyasztott uniós pénzeket. Az IH vezetőinek kinevezése a szintén a kormánytól független Állami Számvevőszék hatásköre lett.

„A vasárnapi választások nyomán új politikai és intézményi helyzet körvonalazódik Magyarországon. Ez számunkra nem bizonytalanságot, hanem új feladatot és új felelősséget jelent” - írta Bíró a dolgozóknak.

Az elnök rögzítette a kollégáinak, hogy az Integritás Hatóság előtt várhatóan tágabb mozgástér és bővülő szerep áll, ami a következő időszakban még nagyobb felelősséget ró a hatóságra. Bíró Ferenc azt kérte a munkatársaitól, hogy továbbra is politikamentes, objektív, fegyelmezett, magas szakmai minőségű munkát végezzenek. Mint írta, „a korrupció a rend megbontásának egyik legsúlyosabb formája. Nemcsak anyagi kárt okoz, hanem gyengíti a közösség önmagába vetett bizalmát, rontja a teljesítményt, és végső soron akadályozza a nemzet felemelkedését.”

Bíró Ferenc. Fotó: Németh Dániel/444

„Hazánk leendő miniszterelnöke nyilatkozatában elkötelezte magát amellett, hogy a jövőben a hatóság megerősített jogkörökkel végezhesse munkáját. Ez egyúttal értékes elismerése a teljesítményünknek” – írta Bíró Ferenc, aki azzal zárta a levelét:

„Várhatóan egy átfogó korrupcióellenes reform küszöbén állunk. Ebben a folyamatban a hatóság kezdeményező, szakmai kulcsszereplő kíván lenni. Előkészítjük azokat a javaslatokat, amelyek a hatóság feladatellátását, eszközrendszerét és intézményi működését erősíthetik, és ezeket a megfelelő helyeken képviselni fogjuk.”

Magyar Péter a napokban arról beszélt, hogy az uniós pénzek hazahozatalához négy feltétel teljesítésére van szükség. Ennek egyik feltétele a korrupció elleni küzdelem, ezért Magyar szerint lesznek korrupcióellenes intézkedések, mint hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, lesz új korrupcióellenes hivatal, az Integritás Hatóság jogköreit megerősítik.

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy közzétette honlapján az uniós támogatások felhasználását ellenőrző Integritás Hatóság, hogy milyen kormányzati választ kapott a 2024-es éves jelentésére. A hatóság 42 pontban több mint száz javaslatot tett a közpénzek hatékonyabb és átláthatóbb elköltésére. Ezek jelentős részével a kormány nem értett egyet, de amikkel legalább részben igen, azokkal kapcsolatban sem látták indokoltnak, hogy intézkedjenek

Bíró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét 2025. január közepén gyanúsították meg először jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel. Akkor annyit közöltek, hogy a megalapozott gyanú szerint Biró a saját szolgálati autója mellé egy másik autót is béreltetett az Integritás Hatóság (IH) vagyonának terhére, amelyet a felesége használt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) végül azonban nem lépett az ügyben. A Bíró körüli ügyekről és arról, hogyan lobbizott mentelmi jogért, itt írtunk bővebben.