Csányi Sándor szerint nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza

Ma tartja éves rendes közgyűlését az OTP, az esemény Csányi Sándor beszédével kezdődött.

A Portfolio beszámolója szerint Csányi azzal kapcsolatban, mi lesz a hatása a magyarországi kormányváltásnak, azt mondta, hogy a Tisza Párt felhatalmazása nagy lehetőség és komoly felelősség is, bár az is igaz a bankvezér szerint, hogy

nem a legjobb gazdasági környezetet örökölte a Tisza.

Csányi szerint a piaci reakciók pozitívak, és azt mondta, hogy az alatt a 34 év alatt, amióta vezeti a bankot, az OTP mindig megpróbált középen tartózkodni és együttműködni.

Csányi Sándor az MLSZ elnökeként sokszor tartózkodott ugyanott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök: focipályák lelátóin. Fotó: PAUL FAITH/AFP

Ennek megfelelően korrekt együttműködést tervez a Tisza-kormánnyal is, mivel ez a magyar gazdaság érdeke is.

Csányi megköszönte Varga Mihálynak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, hogy óvatos monetáris politikát folytat, szerinte ugyanis ez és a Tisza erős felhatalmazása ígéretes összetétel, mivel amit eddig tudunk a Tisza-kormány minisztereiről, az biztató - fogalmazott.