Curtis: A napi politikában nem vettem részt

Széki Attila, a Curtis néven ismert rapper is megszólalt a választási eredménnyel kapcsolatban. Posztja azért különösen érdekes, mert a celeb végigturnézta a Fidesszel a kampányt.

Curtis azt írja, hogy csalódott az eredmény miatt, és érzékeli a felé irányuló mérhetetlen indulatot. „Megértem, és bánt is, nem tagadom! Én döntöttem úgy, hogy ezt az utat választom, nekem kell viselnem a felelősségét.”

A celeb azért szorít, hogy a megosztottság véget érjen, saját védelmében pedig annyit még elmond, hogy „a napi politikában nem vettem részt, nem gyártottam politikai tartalmakat, így azokat nem is törölhettem”. Bár állítása szerint a napi politikában nem vett részt, posztja végén azt írja, hogy „most már a koncertezés lesz a fókuszban”.

Orbán Viktor és Széki Attila Fotó: Instagram/Orbán Viktor

A korábban garázdaság és kokainozás miatt is a hatóságok látókörébe került Curtis a trashcelebekkel megtámogatott Fidesz-kampány egyik húzóneve volt, több DPK-gyűlésen és miniszterelnöki országjáró fórumon is rappelt. A Nemzeti Filmintézet tavaly decemberben 120 millió forintot szavazott meg az életéről szóló dokumentumfilm gyártására.