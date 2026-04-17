Egy dolog lehet rosszabb annál, ha utálnak a szavazók – ha összekevernek azzal, akit utálnak a szavazók

Nagyot megy a Facebookon Németh Balázs posztja. De nem a közmédiás riporterből fideszes képviselőjelöltté avanzsáló Németh Balázsé, hanem az azonos nevű hadtörténész, egyetemi oktató dr. Németh Balázsé, akit – valószínűleg egy egyszerű Google-keresés után – rendszeresen hívogatnak örvendő vagy épp kárörvendő honfitársaink:

Némethtel telefonon készítettünk interjút – igaz, mi szándékosan őt kerestük, és nem a fideszes névrokonával akartunk beszélni. Németh, aki a gödöllői Agrár- és Élettudományi Egyetem docense, elmesélte, 12-15 téves telefonhívást kaphatott eddig, a legérdekesebbet még a választások előtt, J. D. Vance budapesti látogatásakor:

„Délután dolgoztam, amikor csörgött a telefonom, hogy »szia, X. Y. vagyok valamilyen kampányirodából, és akkor most kéne kitenni a Vance-ről az anyagot«. Én biztonságpolitikai szakértőként épp picikét feldúlt állapotban voltam, merthogy Donald Trump pont akkor posztolta ki, hogy genocídiumot kíván elkövetni az iráni nép ellen. Visszakérdeztem, hogy milyen posztot? Nem tudom, olvastok-e híreket, de hát éppen most készül a harmadik világháború. Utoljára Hitler volt az, aki nagyon hasonló ötlettel állt elő, és meg is próbálta ezt megvalósítani. Mondtam, ezt nagyon szívesen kiteszem, de mire gondoltok pontosan? Biztos jó Németh Balázst hívtatok? Nagy volt csend a túloldalon, szerintem akkor jöttek rá, hogy ez félrement.”

A nem politikus Németh elmesélte, a választás után megszaporodott ezeknek a hívásoknak a száma, de sokan csak kárörvendeni akartak, őket gyorsan letette, mert ezt mindenki számára méltatlannak tartja.

A posztjában is írt arról a meglepő történetről, amikor egy 40 éves, 5 gyerekes bolti eladó apuka azt kérdezte tőle telefonon, hogy mit csináljon, hogyan járjon el, amikor megkapja a behívóját, mert ő ettől nagyon fél. Németh elmesélte, hogy megszokásból majdnem rárakta a telefont, de végül kibújt belőle a tanár, és hadtudományi végzettségét kihasználva beszélt a férfival.

„Ő tényleg félt, és tényleg tanácstalan volt, hogy beütött a krach, hirtelen összeomlik a világ, és holnap megkapja a behívóját. És úgy gondolkodtam, hogy szerencsétlen ember, én is apa vagyok, nekem is van 14 éves fiam, úgyhogy bele tudom érezni a helyzetébe magam. Átkapcsoltam tanárba, elmagyaráztam neki, Magyarországon hogy néz ki a hadkötelezettség, hogy éppen nincsen sorkatonaság, alaptörvényt kéne módosítani, hogy megint legyen, hogy békeidőben nem fogják behívni, hogy ne aggódjon, nem fog tönkremenni a család. Elmagyaráztam neki a NATO-t is, hogy a kollektív védelem intézményét leíró 5. cikkely pontosan hogyan működik, és milyen esetben alkalmazták eddig, és azt is elmondtam neki, hogy ha bármelyik NATO-tagállamot megtámadják, akkor a kollektív védelem értelmében Magyarországnak is részt kell venni a konfliktusban, de akkor meg nem feltétlenül a hirtelen behívott sorkatonák fognak a frontra menni, hanem első körben a hivatásosok. Nem biztos, hogy megnyugodott, de nem is volt az a célom egyébként, hogy elvegyem ennek teljesen az élét. Azt szerettem volna, hogy reális képet kapjon arról, hogy milyen lehetőségei és kötelezettségei vannak.”

Interjúnk nem a képeken látható Németh Balázsokkal készült Fotó: Kristóf Balázs/444

Németh Balázs arról is beszélt, hogy az előbbi telefon után elgondolkodott, milyen jó lett volna több emberrel beszélgetni hasonlóképpen, hogy annak az embernek tényleg komoly félelmei vannak és lehet, hogy volt az előzőek között is olyan. „Az oktatásnak és a kommunikációnak borzasztó nagy problémája, hogy az emberekhez nem jut el, hogy a társadalomban milyen szerepet töltenek be ők maguk, és milyen jogaik és kötelezettségeik vannak.”

Bár mentális egészségem védelmében az esetek legnagyobb részében kínosan ügyelek, hogy ne olvassak kommenteket, most kivételesen mindenkit bátorítanék a Németh Balázs posztja alá érkező kommentek elolvasására, becsatlakozott ugyanis többek közt A Másik Magyar Péter, A Másik Csányi Sándor és A Másik Kovács Zoltán is.