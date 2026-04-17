Egy magánklinika a honlapján azt írja, hogy a vezető orvosa „mostantól nem lát el Tiszás pácienseket”

Ha valaki rámegy a Femcare Minklinika weboldalára, egy szokatlan üzenet fogadja. Az oldal tetején megjelenő bannerben ugyanis azt írják, hogy „dr. Kassai Enikő mostantól nem lát el Tiszás pácienseket. Kérjük ennek tudomásulvételét.”
Kassai Enikő szülész-nőgyógyász, lézerspecialista, a Femcare vezető orvosa. A klinika weboldalára feltöltött bemutatkozása szerint 1997 óta dolgozik nőgyógyászként, 2008-ban költözött Pécsről Budapestre. Először a Szent István Kórházban, majd a Róbert Károly kórházban dolgozott, jelenleg felkérés alapján a Maternity kórházban praktizál.
„Praxisom fókusza az évek során változott, négy éve a szülészet mellett a nőgyógyászati gyulladáskezelés, a HPV fertőzöttek gondozása, méhnyakrák megelőzése és kezelése kiemelt helyre került. Büszke vagyok arra, hogy gondozásom alatt a javaslataim betartása mellett a legtöbb esetben elkerülhető volt a méhnyakműtét.”
Kassai Enikőt több csatornán keresztül is kerestük, hogy megkérdezzük tőle, miért nem lát el tiszás pácienseket, és hogyan azonosítja a betegek politikai preferenciáit.
Frissítés: Cikkünk megjelenése után Kassai Enikő azt írta a Facebookon, hogy az oldalt szerinte meghekkelték, és bár elismeri, hogy Fidesz-szavazó, de bődületes hazugságnak tartja, hogy ne látna el tiszásokat.
A klinika képviselője, Légrádi Péter pedig emailt küldött, amiben azt állította, hogy belső vizsgálatot kezdeményezett, és kiderült, hogy két, a cégtől távozásban lévő fél is hozzáfért az oldal admin felületéhez. „Ezzel nem állítom azt, hogy ők lettek volna azok akik ezt a kiírást eszközölték de érthetőbbé teszi azt, hogy miért került ki ez az oldalra.”
Légrádi Péter egyébként a gödöllői Fidelitas elnöke, aki aktívan kampányolt a pártnak.