Feljelentették az RMDSZ-t a levélszavazatok kezelése miatt

Feljelentést tett Györke Zoltán, a Román-Magyar Fórum elnöke az RMDSZ-szel szemben „a választás rendje elleni bűncselekmény” miatt, számolt be a Magyar Hang.

A feljelentés szerint március 23. és április 12. között az RMDSZ több közhatalmi tisztséget betöltő tagja – parlamenti képviselők, megyei tanácselnökök, alelnökök és polgármesterek – választópolgárokat hívtak meg pártirodákba vagy önkormányzati helyiségekbe, ahol útmutatást adtak a levélszavazás módjára. A kitöltött szavazási iratokat szervezetten juttatták el Magyarország külképviseleteire.



Csakhogy a választási törvény azt mondja ki, hogy személyesen vagy más személy által kézbesításável, postán jutthatja el a Nemzeti Választási Irodába vagy külképviseletre.

Korábban mi is írtunk arról, hogy a Vajdaságban és Erdélyben is inkább saját maguk viszik a választók a levélszavazatukat Magyarországra, mert csalástól tartanak. Az RMDSZ-hez köthető hálózatok aktívan gyűjtik a levélszavazatokat, ami sok választóban bizalmatlanságot kelt. Egyesek attól tartanak, hogy a szavazatok kezelése nem átlátható, és akár politikai befolyásolás is történhet. Emiatt sokan inkább saját maguk intézik a feladást, még akkor is, ha ez időigényesebb.