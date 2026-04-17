Kassai Enikő szerint „valami hekker” írta ki, hogy ő ne látna el tiszás pácienseket, a magánklinika vezetője belső vizsgálatot indított, és két, távozásban lévő kollégát emleget

Péntek este az üzemeltető cég képviselőjén keresztül reagált a Femcare Miniklinika cikkünkre, amiben megírtuk, hogy a magánklinika honlapján megjelent egy banner, miszerint a klinika vezető orvosa, „dr. Kassai Enikő mostantól nem lát el Tiszás pácienseket. Kérjük ennek tudomásulvételét.” Kassai Enikő, akit kerestünk eredeti cikkünk megjelenése előtt, a Facebookon szintén reagált az esetre.

A Femcare Miniklinika weboldala április 17-én 18:30 perckor Forrás: https://femcare.hu/

Kassai Enikő a bejegyzésében azt állítja, hogy az oldalt meghekkelték: „kiírta valmi hekker , hogy Én tiszás szavazókat nem látok el”. Szerinte ez „bődületes hazugság”, mert bár elismeri, hogy Fidesz-szavazó, aki ezt a közösségi médiában is képviseli, de ettől még „ezen a héten is mindenkit elláttunk , mind a magánrendelőinkben és a háziorvosi szolgálatban is”. Azt írja, hogy rágalmazás és hitelrontás történt, amivel tönkre akarják tenni. Az ígéri, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik.

A klinika képviselője, Légrádi Péter a lapunknak küldött emailben azt írta, hogy a

„a kiírás semmilyen formában nem felel meg a valóságnak, a kiírás okaival kapcsolatban belső vizsgálatot kezdeményeztem, aminek nyomán már kiderült, hogy 2 a cégtől távozó félben lévő alkalmazott is hozzáfért az oldal admin felületéhez, ezzel nem állítom azt, hogy ők lettek volna azok akik ezt a kiírást eszközölték de érthetőbbé teszi azt, hogy miért került ki ez az oldalra. Hangsúlyozom, hogy a vezető orvos sose tett ilyen kijelentést és nem is fog.”

Kérdéseinkre azt írta, hogy tudomása szerint négyen férnek hozzá a weboldal admin felületéhez. Köztük van a cég két napja távozott ügyvezetője, a vele üzleti kapcsolatban lévő, oldal fenntartásáért felelős személy és egy munkatárs, akivel „két napja lett közölve, hogy szeretnénk megszüntetni vele az együttműködést”.

Légrádi Péter azt is írta, hogy Kassai Enikő azért nem írhatta ki az üzenetet, mert nincs hozzáférése a szerkesztőfelülethez. A belső vizsgálat még folyik.

„Az azonosítást egy független informatikai szakértő bevonásával tervezzük, aki az oldal log adatait és egyéb az elvégzett tevékenységekre utaló adatok feltárásával reméljük képes lesz beazonosítani azt, hogy honnan érkezett ez a támadás.”



Légrádi Péter egyébként a gödöllői Fidelitas elnöke, aki aktívan kampányolt a pártnak.

Később a cég távozott ügyvezetője is írt lapunknak: "Április 15. óta nem vagyok a társaság vezetője. Nincs tudomásom arról, ki készítette a kiírást a weboldalra, elhatárolódom az ügytől."

A honlapon megjelent bannerben Kassai Enikő szülész-nőgyógyászt, lézerspecialistát, a Femcare vezető orvosát nevezték meg. Kassai a klinika weboldalára feltöltött bemutatkozása szerint 1997 óta dolgozik nőgyógyászként, 2008-ban költözött Pécsről Budapestre. Először a Szent István Kórházban, majd a Róbert Károly kórházban dolgozott, jelenleg felkérés alapján a Maternity kórházban praktizál.