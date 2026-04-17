Lemondott mandátumáról a Közszolgálati Közalapítvány egyik kuratóriumi tagja

„A tegnapi napon lemondtam a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumában betöltött tagi megbízatásomról. Lemondó nyilatkozatomat az Országgyűlés elnökének hivatalos formában is elküldtem” - írta a sajtónak körbeküldött levelében dr. Silhavy Máté Tibor.

Silhavy Máté Tibor (jobboldalon) Sulyok Tamás társaságában a Parlamentben.

Magyar Péter a választás éjszakáján elmondott győzelmi beszédében arra szólított fel több közjogi méltóságot, legelsőként Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy mondjon le (itt gyűjtöttük össze a közjogi méltóságokat).

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma papíron a közmédia felett társadalmi kontrollt gyakorló szerv, ám alapvetően kormánypárti többségű, ugyanis három tagot a kormánypártok delegálhattak, három tagot az ellenzéki pártok, két tagot pedig a (csak kormánypárti megbízottakból álló) Médiatanács elnöke nevezhetett ki az élére.

Silhavy Máté a Jobbik delegáltja volt, rajta kívül a DK és az MSZP küldött még tagot a kuratóriumba, előbbi Dr. Debreczeni Józsefet, utóbbi Kránitz Lászlót.

A kuratórium tagjainak mandátuma 2028.11.03-ig szól.

A posztjáról lemondó Silhavy levelében azt írta, a hazai közszolgálati médiaszolgáltatás „sem a korábbi szocialista kormányok idején, sem ma – jelenlegi formájában pedig különösképpen - nem felel meg azoknak a törvényi előírásoknak és nemzetközi sztenderdeknek, amelyek érdemessé tennék a magyar adófizetők támogatására.” Silhavy szerint az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása is elkerülhetetlen, ő pedig nem kíván gátja lenni a megújulásnak. Azzal folytatta:

Az elmúlt tizenhat évben, mint az ellenzék által jelölt kuratóriumi tag és mint hazaszerető ember a médiatörvény adta keretek között magam is azért dolgoztam, hogy hazánknak a közös európai értékeket és nemzeti érdekeinket egyaránt szem előtt tartó vezetése legyen. Erre a felelősségteljes munkára most a magyar választópolgároktól teljes körű felhatalmazást kapott a megalakuló Tisza-kormány, amely az én személyes bizalmamat is régóta élvezi. Őszintén bízom benne, hogy a rájuk váró feladatot hatékonyan és gyorsan képesek lesznek elvégezni.

Emellett arra kérte valamennyi közjogi tisztviselőt, hogy „ne dugják homokba a fejüket”, mert eljött az ideje, hogy „az eddigi tisztségviselők hátralépjenek, és teret adjanak a társadalom által megkövetelt, halaszthatatlan változásnak.”