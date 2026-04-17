Magyar Péter már az alakuló ülésen esküt tenne, amit hétvégén tartana, egy ceremóniával együtt

Egy májusi hétvégén, várhatóan május 9-én vagy 10-én lehet a parlament alakuló ülése, a Tisza ugyanis egy ceremóniát akar, amin így sokan vehetnek részt.

Az alakuló ülésen letenné az esküt, a kormány a rá következő egy-két napon belül állhat fel, Gulyás Gergely is kérte Magyar szerint, hogy ez ne tartson sokáig.

Magyar Péter azt ígérte, az ellenzék nagyobb teret kap, még ha a Tiszának soha nem látott felhatalmazása van is.

A minisztériumokban már megkezdődtek az átadás-átvételek, Kármán András és Kapitány István miniszterek lesznek, az oktatási miniszter még nincs meg, Magyar szerint be kellene fejezni a verbális lincselést.

Sulyok Tamás köztársasági elnök azt ígérte, a lehető legkorábbra összehívja az országgyűlés alakuló ülését, ami május 6-7 környékén lehet, ha lezárult minden jogorvoslat.

Az alakuló ülés részleteiről több mint másfél órát egyeztettek a pártok képviselői. A Fidesz Gulyás Gergelyt küldte, aki kezet is fogott Magyar Péterrel.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

(Magyart Gulyás vitte be a Fideszbe, majd a színre lépésekor arról beszélt, egyszer még hálásak lesznek neki. Valószínűleg nem erre gondolt, rá nézve viszont forrásaink szerint voltak hatásai a párton belül. A képet Magyar is megosztotta egy kommentárral.)

A tárgyalás előtt a Tisza elnöke arról beszélt, soha nem látott felhatalmazásuk van, de szeretnék máshogy csinálni, mint az előző kormánytöbbség. 2022-ben ugyanis a kormány- és az ellenzéki pártok nem tudtak megállapodni a bizottsági elnöki és alelnöki posztokról, ezért Kövér László házelnök egyszemélyi döntést hozott. „Mi szeretnénk meghallgatni a Mi Hazánk, a KDNP és az egykor volt fiatal és egykor volt demokrata párt képviselőit, és próbálunk kompromisszumra jutni.”

Még nem számolták meg az összes szavazatot, így néhány mandátum még átbillenhet, de a Tiszának jelenleg 137, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak 6 mandátuma van. Magyar Péter pártja ezzel bőven kétharmadot szerzett az országgyűlésben. A Tisza elnöke arra számít, hogy a fennmaradó 350-400 ezer szavazat átszámolása után plusz 3-4 mandátumuk lehet.

A tárgyalás után Toroczkai László Mi Hazánk elnök beszélt először a parlament Kék társalgójában (a cikk végén olvashatják, miről beszélt), miközben megérkezett Magyar, aki először kiment a Koronához, majd megállt a főlépcsőnél, és beszélt kicsit a Parlament épületéről az élő közvetítését nézőknek.

Magyar az alakuló ülésen tenne esküt

Magyar azzal kezdett, hogy feltűnően szabadon mozoghatott a sajtó a Parlamentben, ez nem mindig volt így.

Arról beszélt, hogy megvolt az első egyeztetés a tisztségekről és a leendő bizottságok összetételével kapcsolatban. Jelezte, hogy máshogy akarnak eljárni, rugalmasabbak lennének, több kompromisszumra törekszenek még akkor is, ha nekik jóval több képviselőjük van, mint a korábbi pártoknak volt. Úgy számol, hogy a Tiszának akár 142 képviselője is lehet.

Fotó: Németh Dániel/444

Az ellenzék több parlamenti alelnöki helyet kaphat: míg az előző ciklusban 6-ból 4 a Fideszé volt, ők most azt javasolják, hogy az ellenzék kapjon hármat. „Egy a Fidesznek, és ha a KDNP külön entitás, akkor nekik is legyen egy.” Magyar szerint Gulyás Gergely az egyeztésen azt mondta, hogy őket kezeljék egyben.

A bizottsági összetételről is egyeztettek, a Tisza 20 bizottságot javasolt, lesz átnevezés, egyszerűsítés is. A bizottsági struktúra a kormányét képezi le, így erről már péntek délután lehet némi információ, miután átadták a részleteket a parlament főigazgatójának. A bizottsági helyek elosztásában is rugalmasak tudnak elnni, nem hiszi, hogy azon múlik valami, kinek hány fős többsége van egy bizottságban - mondta Magyar.

A parlament elnöke is más típusú lesz, mint korábban - ígérte, de nevet nem mondott.

A rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy a miniszterelnök megválasztása és eskütétele már az alakuló ülésen megtörténjen, ők viszont ezt kérték. Az alakuló ülés május 7 körül lehetne, ők viszont azt javasolták, hogy tartsák hétvégén, május 9-én vagy 10-én, hogy minél több ember ott lehessen a beiktatási ceremónián. Arra a napra szeretnének egy nagy országos rendezvényt is a Kossuth térre.

Magyar elmondása szerint Gulyás azt kérte, hogy a rá következő hétfőn-kedden legyen meg az új kormány is, hogy ne legyen interregnum.

Ezen kívül technikai dolgokról egyeztettek, például, hogy a Mi Hazánk javaslatára a Szent Koronánál tehetik le az esküt, és a Székely himnusz is elhangozhat.

Visszafogják a költéseket

Magyar arról is beszélt, hogy megkapták az országgyűlés főigazgatójától a kimutatást az eddigi képviselő- és frakciójuttatásokról.

Magyar szerint döbbenetes pénzszórás volt, egy képviselő 10 millió forintot kapott havonta telefonra, munkatársakra, amire sok 10 milliárd forint ment el évente, egy ciklus alatt az összeg elérhette a 100-120 milliárd forintot is.

A képviselők a pénzt átutalhatták a frakciónak, az meg továbbutalhatta a pártnak, ami a Fidesznél gyakorlat volt. Ebben Magyar transzparenciát ígért, és a kiadások csökkentését. „A kevesebb néha több” - mondja Magyar, főleg, ha egy kiürített költségvetést örökölnek. „Mindenre van szükség, csak további pénzszórásra nem”, ezért ezen a szabályon változtatni fognak, „az eszetlen pénszórásnak vége van”.

Az egyeztetést kedden reggel 9-kor folytatják a pártok.

Orbán emberi méltóságát sem sértik meg

Az RTL arról kérdezi, hogy ha Orbán Viktor képviselő lesz, a Parlamentben milyen munkára számít. Magyar azt mondja, ő a saját munkájukért tud garanciát vállalni, a tiszások az ország épüléséért dolgoznak majd.

A győztesnek van nagyobb felelőssége, de konstruktív munkára törekszenek az ellenzékkel, figyelembe veszik majd a javaslataikat. Az ő viselkedésükért nem tud garanciát vállalni.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt mondta, más tónusban beszéltek az egyeztetésen is, és nem elfelejtve, mit tettek, a parlamentben is ügyelne rá, hogy az ellenzék jogosítványai biztosítva legyenek, ne arról szóljanak az ülések, hogy hány 10 millió forintra bírságolja meg az elnök a képviselőket.

Éles szóváltásra számít, de nem fogják senki emberi méltóságát sérteni, legyen szó akár Orbán Viktorról is. „Más lesz a magyar parlament, mint eddig, rég nem voltak valódi viták, mert minden lesöpört a többség” - mondta Magyar. Ő most arra számít, hogy ez megváltozik. „Nem szavazógombok ülnek a parlamentben, hanem szuverén képviselők.”

Az Euronews a brüsszeli delegációról kérdez, amely délután 5-kor érkezik. Magyar azt mondja, magas rangú delegáció jön, a tárgyaláson rajta kívül Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András is ott lesz. Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel arról egyeztek meg korábban, hogy nincs vesztegetni való idő, próbálják feltérképezni, mit tud elfogadni záros határidőn belül a következő országgyűlés. Magyar négy területet említett, mint az antikorrupció, az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlensége, valamint az egyetemek szabadsága. Szerinte meg fognak tudni állapodni a Bizottsággal, de nagyon gyorsan el kell indítani a projekteket is, mert a pénz egy része augusztusban elveszhet.

A mostani tárgyalás után forró drót lehet, és abban bízik, hogy amikor a megválasztása után Brüsszelbe megy, le tudják majd ütni a megállapodást.

Rákérdeztek arra is, ki lehet a köztársasági elnök, mit gondolnak Iványi Gáborról (aki már mondta, hogy vállalná), mire Magyar azt mondta, köztársaságielnök-jelöltekkel nem foglalkoznak, a „bábok”- vagyis azok a kétharmaddal megválasztott szereplők, akiket szintén lemondásra szólított fel, mint például a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság, a Kúria elnöke, az ÁSZ elnök - pedig vérszegény nyilatkozatot adtak ki, de ezeknek az embereknek menniük kell, az emberek a rendszerváltásra szavaztak.

Magyar megjegyezte, hogy az alakuló üléssel kapcsolatban szóba került, hogy ki hány embert hívhat meg, mire kiderült, hogy a frakciók nagyjából 80-at, mert a többi le van foglalva a „báboknak” és kíséretüknek. Magyar szerint nekik nincs helyük az alakuló ülésen, ezen ő változtatni fog.

Fotó: Németh Dániel/444

A közmédiával kapcsolatban azt mondta, a vezetők közül sokan felelnek majd, de a dolgozókat nézve nem az ő tiszte eldönteni, hogy kinek mekkora a felelőssége.

Hernádi megy Moszkvába

Magyar Péter beszámolt a csütörtöki egyeztetésről a Mol elnök-vezérigazgatójával is. Azt mondta, a védett árat fenntartják, amíg ez indokolt. Jövő héten újraindulhat a szállítás a Barátság-kőolajvezetéken, de ebbe olaj is kell, ezért Hernádi Zsolt tárgyalni megy Moszkvába jövő héten. Hernádi arról is beszámolt neki, hogy az Adria kőolajvezetéken folyik a szállítás, nem lesznek ellátási problémák.

Magyar az egyeztetés előtt közölte, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki az MCC 25 milliárdos osztalékát. A kérést figyelembe vehették, a Mol ugyanis kiadott egy olyan közleményt, hogy csak a harmadik negyedévben döntenek az osztalékról, Magyar pedig azt közölte, figyelembe veszik a Tisza terveit. Ugyanezt fogja kérni a Richtertől is, amely a jelenlegi szabályok alapján szintén ad osztalékot az MCC-nek.

Még nincs meg az oktatási miniszter

Magyar a tárgyalás előtt arról is beszélt, hogy ugyan a Telexen csütörtökön kiszivárgott, hogy Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter (akit a katolikus egyháztól igazol a Tisza), még nincs döntés, az oktatási-kulturális miniszter posztjára több jelöltjük van. Jövő héten jelenthet be több nevet, de azt kérte, hogy a verbális lincselést mindenki fejezze be. Erre visszatért a sajtótájékoztatón is, ahol kikérte magának, hogy valaki ne legyen jó szakember csak azért, mert katolikus iskolából jön. „Most egy nyugdíjas rendőr felel az oktatásért, egészségügyért és a gyermekvédelemért, ez a Tisza alatt nem így lesz.”

Néhány minisztert megnevezett most, Kapitány István lesz a gazdasági miniszter, akivel már felvette a kapcsolatot Szijjártó Péter, Kármán András pedig a pénzügyminiszter lehet, ugyanis ő Nagy Mártonnal tárgyalt.

Magyar szerint Nagy a tárgyaláson azt mondta, ha nem csináltak volna semmit, ők sem tudták volna tartani az 5 százalékos hiánycélt.

Arra a kérdésre, hogy a költségvetést módosítják-e, Magyar azt mondta, előbb látniuk kell a pontos számokat, de egy szilárd alapokon álló költségvetést akarnak.

Több más mellett a Költségvetési Tanács szerepét is átgondolják.

Beszélt arról is, a Tisza értesül arról, hogy zajlanak az iratmegsemmisítések, és felszólított mindenkit, hogy hagyják abba, ez bűncselekmény. Létrehoztak ezzel kapcsolatban egy bejelentővonalat is.

Magyar egyébként korábban többször felszólította Sulyok Tamást, hogy az új kormány megalakulása után mondjon le, mert nem képviseli a nemzet egységét, mire Sulyok annyit mondott neki a szerdai tárgyalásukon, hogy megfontolja. Magyar bejelentette, ha magától nem mond le ő és a többi „báb”, akkor alkotmánymódosítással távolítják el őket.

Gulyás az egyeztetés után

Orbán Viktor a bukása után adott első interjúban csütörtökön kiállt Sulyok és a többi érintett mellett, a saját lemondását nem jelentette be, azt viszont igen, hogy a Fidesz frakció nem azokból fog állni, akik a lista alapján bejutó helyen vannak, mert egy ütőképes csapatra van szükség. A listát pedig nem a vereségre optimalizálva állították össze.

A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László elnök arról beszélt, konstruktív hangulatban zajlottak a tárgyalások, a bizottsági struktúra elosztására, országgyűlés elnökére, alelnökére vonatkozó javaslataikra nyitott volt Magyar.

4 frakció alakul majd, emiatt ugyan most is 6 képviselője lehet a Mi Hazánknak, de a súlyuk nőhet, arra számítanak, hogy több bizottsági pozíciójuk lehet. Erre szerinte a Tisza és a Fidesz-KDNP is nyitott volt.

A végrehajtó maffia ügyeit feltáró bizottságra is javaslatot tettek. Magyar azt mondta, nyitottak a különböző bizottságok felállítására. A Szent Korona előtt tehetnek majd esküt az ő javaslatukra.