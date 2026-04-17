Márki-Zay Péter bejelentette, hogy Hódmezővásárhely nem fizeti be a szolidaritási adót

„Nem utalunk Orbánnak szolidaritási adót, nehogy Tiborczékhoz kerüljön a 263 milliónk!” - írta pénteken Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Facebookon.

Márki-Zay a poszt alatti kommentben még azt fűzte hozzá, hogy Hódmezővásárhelynek idén 691 428 393 Ft szolidaritási adót kell fizetnie az állam felé. Ez az összeg mindössze négy év alatt majdnem ötszörösére emelkedett, amely komoly terhet ró a város költségvetésére. Ráadásul az állam nehéz pénzügyi helyzete miatt idén már nem havi egyenlő részletekben, hanem előre kell ezt az adót megfizetni, írja a polgármester.

„A kormány döntése értelmében április 15-ig 262 742 789 Ft-ot kellett volna teljesítenünk. Hódmezővásárhely csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy ezt az összeget a város nem utalja át” - mondja.

Azonban azt is hozzáteszi, hogy ha a Magyar Államkincstár április 20-án mégis inkasszózná az összeget, akkor kéri az ügyvezető kormányt, hogy „a vásárhelyi adófizetők pénzét kizárólag a közfeladatok ellátására használja fel szabályszerűen és korrupciómentesen, a magyar emberek érdekeit figyelembevéve, vagy ha ez nem megy, akkor bízza a soron következő Tisza kormányra annak elköltését.”

Egyre több város jelenti be, hogy nem fizeti be a hozzájárulást. Korábban Nagykanizsa önkormányzata, a város polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem fogják befizetni a szolidarítási adót, hogy „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”. Április 14-én pedig Győrfi Mihály, Szolnok polgármestere közölte, csak az új kormány megalakulása után hajlandók befizetni a szolidaritási hozzájárulást