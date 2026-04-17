Marsi Anikó és Gönczi Gábor lekerül a TV2 képernyőjéről

Marsi Anikó és Gönczi Gábor pihenni megy, a jövő héttől nem ők vezetik a TV2 hírműsorait.

Gönczi azt mondta a Blikknek, hogy Marsival közösen hozták meg a döntést. „A mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Marsi Anikó és Gönczi Gábor a Legyen ön is milliomos!-ban
Gönczi 2016-ban szerződött a csatornához, a 7 éves kihagyás után visszatérő Marsi pedig nem sokkal később követte. A páros főnöke Szalai Vivien hírigazgató volt, akit csütörtökön rúgtak ki a TV2-től.

Gönczi 2018-ban már egy bátor közös kiállásban indokolta meg híradós munkatársaival együtt, hogy miért szavaz a Fideszre. 2019-ben már simán beolvasott egy hazugságot az egyik volt kollégájáról, Batiz Andrásról. A TV2 szakmai elvárásait azóta is magabiztosan hozza, ő volt a Tények öröksztenderjét beállító 2,5 perces, Magyar Péter péniszéről szóló anyag arca.

Orbán Viktor és Gönczi Gábor az Albániába tartó repülőgépen
Orbán Viktorral több alákérdezős interjút készített az évek során, munkájával annyira elégedettek voltak a miniszterelnök stábjában, hogy tavaly májusban Orbán még Albániába is elvitte magával. Gönczi a Gazdálkodj okosan DPK-ba is belépett, múlt héten pedig arról beszélt, hogy Orbán Viktornál karizmatikusabb vezető nagyon kevés van.

Pártszimpátiáját Marsi sem titkolta az évek során. A műsorvezető többször is videóban buzdította a nézőket, hogy szavazzanak Orbán Viktorra, de Női Digitális Polgári Kört is alapított.

