Marsi Anikó és Gönczi Gábor lekerül a TV2 képernyőjéről

Marsi Anikó és Gönczi Gábor pihenni megy, a jövő héttől nem ők vezetik a TV2 hírműsorait.

Gönczi azt mondta a Blikknek, hogy Marsival közösen hozták meg a döntést. „A mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Marsi Anikó és Gönczi Gábor a Legyen ön is milliomos!-ban Fotó: TV2

Gönczi 2016-ban szerződött a csatornához, a 7 éves kihagyás után visszatérő Marsi pedig nem sokkal később követte. A páros főnöke Szalai Vivien hírigazgató volt, akit csütörtökön rúgtak ki a TV2-től.

Gönczi 2018-ban már egy bátor közös kiállásban indokolta meg híradós munkatársaival együtt, hogy miért szavaz a Fideszre. 2019-ben már simán beolvasott egy hazugságot az egyik volt kollégájáról, Batiz Andrásról. A TV2 szakmai elvárásait azóta is magabiztosan hozza, ő volt a Tények öröksztenderjét beállító 2,5 perces, Magyar Péter péniszéről szóló anyag arca.

Orbán Viktor és Gönczi Gábor az Albániába tartó repülőgépen Fotó: Gönczi Gábor/Instagram

Orbán Viktorral több alákérdezős interjút készített az évek során, munkájával annyira elégedettek voltak a miniszterelnök stábjában, hogy tavaly májusban Orbán még Albániába is elvitte magával. Gönczi a Gazdálkodj okosan DPK-ba is belépett, múlt héten pedig arról beszélt, hogy Orbán Viktornál karizmatikusabb vezető nagyon kevés van.

Pártszimpátiáját Marsi sem titkolta az évek során. A műsorvezető többször is videóban buzdította a nézőket, hogy szavazzanak Orbán Viktorra, de Női Digitális Polgári Kört is alapított.