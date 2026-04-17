Matolcsy Ádám szerint jövedelme törvényes, áll a vizsgálatok elé

Semmilyen formában nem vett részt az MNB-alapítvány ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik – ezt írta Matolcsy Ádám, Matolcsy György volt jegybankelnök fia a Telexnek.

Matolcsy Ádám és Matolcsy György a Félixben 2024 nyarán. Fotó: Németh Dániel/444

A lap arra volt kíváncsi, hogyan értékeli a választás eredményeit, milyen irányba fog szerinte változni az ország a Tisza Párt kétharmados felhatalmazásával, illetve hogy számít-e arra, hogy a Tisza programjában szereplő nemzeti vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatal vizsgálni fogja a vagyonosodását, és kereste-e bármilyen hatóság az MNB-alapítvány ügyével kapcsolatban az elmúlt egy évben.

„Jövedelmem törvényes, átlátható vállalkozói tevékenységből származik. Amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja tevékenységemet, teljes körűen együttműködöm. Meggyőződésem, hogy az új kormány és az illetékes hatóságok a jogszabályok megtartásával, tényszerű alapon hozzák majd meg döntéseiket” - írta Matolcsy. A Telex arra is kíváncsi volt, tényleg a vagyontárgyait szállíttatta Dubajba a választások előtt (a 444 írta meg, hogy a Matolcsy család legértékesebb vagyontárgyait konténerekben hordják Budapestről Dubajba).

Matolcsy Ádám most azt írta, az állítás valótlan: