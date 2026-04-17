„Megcsináltuk a lehetetlent” - mondta a Nyírbátorban fordító tiszás Barna-Szabó Tímea

A beérkező szavazatok átszámolása után megfordult az eredmény a nyírbátori körzetben, és Simon Miklós fideszes politikus elbukta a mandátumát.

100 százalékos feldolgozottságnál a tiszás Barna-Szabó Tímea 24831 szavazattal megnyerte a körzetet, míg Simon Miklósnak 23713 szavazata lett.

Vasárnap éjszaka 174 szavazat volt kettőjük közt a különbség, Simon javára.

Barna-Szabó Tímea a 444-nek azt mondta, nagyjából 2000 szavazatot kapott az utolsóként megszámolt szavazókörben, több, mint kétszer annyit, mint az eddig regnáló fideszes képviselő.

„Megcsináltuk a lehetetlent, és a kétharmad után feltettük a pontot az i-re. Ez előzetesen egy nagyon nehéz körzetnek számított, kevesen adtak volna esélyt a fideszes Simon Miklóssal szemben, de megmutattuk. Kezdjük az ünneplést, de nem csak mi: itt Nyírbátorban már többen kint vannak az utcán.”



Simon Miklós a Fidesz nyírségi kiskirálya volt, birodalmáról a felesége körüli botrány kapcsán is írtunk: Simonné Rizsák Ildikó nyírbogáti polgármester uralkodásáról szólt nagyobbrészt A szavazat ára című dokumentumfilm is. Simon a választási mozgósítást a roma telepen folytató embereit Nagykállón vasárnap este cigányzenészekkel akarta megjutalmazni, de a mulatság a Tisza országos győzelme miatt végül elmaradt.

